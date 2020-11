OnePlus 9 et 9 Pro pourraient être rejoints par OnePlus 9E

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon certaines rumeurs, OnePlus mettrait sur le marché la série OnePlus 9 au début de 2021, mais contrairement aux années précédentes, il pourrait y avoir un trio dappareils lancés dans la famille.

Selon une récente rumeur dun fuyant renommé, le OnePlus 9 Pro va être rejoint par le OnePlus 9 et le OnePlus 9E.

Compte tenu de son nom, il est probablement prudent de supposer quil sagit de la spécification inférieure ou du modèle plus petit du trio, mais cela na pas été confirmé.

Le leaker original - Max Jambor on Voice - suggère que OnePlus lutilise pour commencer à proposer des appareils à plusieurs gammes de prix.

Comme cela a été clair avec le lancement des différents téléphones de la série OnePlus Nord, OnePlus y a travaillé tout au long de 2020, mais il y a encore actuellement un petit écart entre le premier niveau OnePlus Nord et le plus bas de gamme OnePlus 8 et 8T. Le 9E pourrait combler cette lacune.

Lapproche à venir semble ressembler beaucoup plus aux fabricants habituels de grands noms quau OnePlus dautrefois.

Regardez la famille iPhone 12 dApple, par exemple, et vous verrez quatre modèles différents. Samsung compte désormais quatre membres de la série Galaxy S20 et Oppo - la société sœur de OnePlus - a un certain nombre de séries de téléphones avec plusieurs téléphones.

Ainsi, bien que ce soit inhabituel pour OnePlus, ce nest pas inhabituel pour lindustrie. Cest juste un autre signe que OnePlus a dépassé son MO précédent de publier un ou deux téléphones à la fois.

Écrit par Cam Bunton. Édité par Chris Hall.