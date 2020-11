Voici à quoi pourrait ressembler le OnePlus 9 Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus devrait révéler les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro au début de 2021 et, bien que nous ayons déjà entendu des rumeurs sur les appareils, la dernière fuite montre à quoi pourrait ressembler le modèle Pro.

Serial leaker Steve Hemmerstoffer, également connu sous le nom de @OnLeaks, a publié plusieurs photos sur Voice montrant ce quil prétend être un modèle prototype du OnePlus 9 Pro. Il dit que la majorité de la conception de lappareil est définie, mais la disposition de la caméra arrière peut changer.

Hemmerstoffer dit que le OnePlus 9 Pro comportera un écran incurvé de 6,7 pouces avec une caméra perforée dans le coin supérieur droit. La matrice de caméras arrière semble prendre des repères de conception des appareils OnePlus Nord et OnePlus 8T , avec un boîtier rectangulaire dans le coin supérieur gauche.

On dit quil y aura quatre lentilles comprenant la caméra arrière, avec deux des quatre plus proéminentes dans le boîtier - ce qui a été revendiqué dans des fuites précédentes. Cependant, la composition des quatre lentilles nest pas encore connue actuellement.

On dit que larrière du téléphone sera en verre et que les haut-parleurs seront sur le bord inférieur, avec le curseur dalerte et lalimentation à droite et les commandes de volume à gauche.

Une date de lancement plus tôt que la normale a été signalée pour les OnePlus 9 et 9 Pro, et Hemmerstoffer affirme que cest le cas. Le message sur Voice dit que la version de mars est "correcte".

Pour linstant, vous pouvez tout lire sur les rumeurs OnePlus 9 et 9 Pro dans notre fonctionnalité distincte.

Écrit par Britta O'Boyle.