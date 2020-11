Rumeurs OnePlus 9 et 9 Pro, date de sortie, spécifications et fonctionnalités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus na peut-être annoncé que récemment le OnePlus 8T et la série OnePlus Nord moins chère et plus abordable, mais cela na pas arrêté les rumeurs concernant le prochain appareil de la société chinoise.

Avec larrivée prévue des OnePlus 9 et 9 Pro au cours du premier semestre 2021, voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur les prochains produits phares OnePlus.

Avril ou mai 2021

Environ 600 £ / 750 $

OnePlus a dévoilé les OnePlus 8 et 8 Pro le 14 avril 2020, tandis que les OnePlus 7 et 7 Pro ont été dévoilés le 14 mai 2019 et le OnePlus 6 le 16 mai 2018. Il sagit donc probablement du OnePlus 9 - et 9 Pro sil y en a un - serait révélé au premier semestre 2021.

Pour le moment, il ny a pas de rumeur de date dévénement spécifique bien que la mi-mars ait été suggérée, ce qui serait plus tôt que prévu.

Samsung aurait également lancé son produit phare Galaxy S au début de 2021, alors peut-être que 2021 est lannée qui rompt avec la tradition. Gardez à lesprit que les lancements précoces ne se produisent pas toujours malgré les rumeurs, alors ne soyez pas surpris si le OnePlus 9 napparaît quen avril ou mai.

En termes de prix, nous nous attendrions à un stade similaire au OnePlus 8T sil ny a pas de 9 Pro. Le OnePlus 8T commence à 549 £ au Royaume-Uni et 749 $ aux États-Unis. Le OnePlus 8, quant à lui, a commencé à 699 $ aux États-Unis et 599 £ au Royaume-Uni lors de son lancement, tandis que le 8 Pro a commencé à 899 $ aux États-Unis et 799 £ au Royaume-Uni. Sil y a un 9 Pro, nous nous attendons à des prix similaires aux 8 et 8 Pro.

Écran plat

Triple caméra pour OnePlus 9

IP68 pour 9 Pro?

Les rumeurs suggèrent quil y aura des changements relativement importants dans la conception du OnePlus 9, par rapport au OnePlus 8 . Plus précisément, le téléphone adopterait un écran plat à lavant, tandis que larrière serait incurvé.

Une caméra frontale perforée est signalée, bien que la position ne soit pas claire avec des rapports contradictoires. Selon les rumeurs, le boîtier de la caméra du OnePlus 9 se trouve dans le coin supérieur gauche comme le OnePlus Nord, et grand et rectangulaire comme le OnePlus 8T.

On prétend que deux des trois objectifs du OnePlus 9 seront plus grands, ce qui donne un aspect légèrement différent, bien quil ait également été dit que le rendu CAO montrant cette conception nest pas précis.

Il a également été question dun indice de résistance à leau et à la poussière IP68 , mais nous pensons que cela sera réservé au OnePlus 9 Pro sil apparaît.

AMOLED

120 Hz

On dit que le OnePlus 9 est livré avec un écran plus grand que les 8 et 8T, qui ont un écran AMOLED de 6,55 pouces. Les rumeurs ne détaillent pas la taille de lécran, bien quun taux de rafraîchissement de 120 Hz ait été revendiqué, ce qui est le même que celui des OnePlus 8T et 8 Pro.

Il est probable que le OnePlus 9 aura une résolution Full HD +, ce qui en fait la même chose que le OnePlus 8. Sil y a un 9 Pro, nous nous attendons à voir une résolution Quad HD + sur cet appareil.

Étant donné que le 8T a une luminosité maximale de 1100 nits et quil prend en charge le contenu HDR10 + , nous nous attendons à ce que les 9 et 9 Pro offrent également ces attributs.

Qualcomm Snapdragon 875

Options de RAM 8 Go / 12 Go probables

Variantes de stockage de 128 Go ou 256 Go

Charge rapide de 65 W

OnePlus et Qualcomm entretiennent une relation de longue date, il est donc probable que les OnePlus 9 et 9 Pro intègrent le dernier processeur Qualcomm sous son capot. Il devrait sagir du Snapdragon 875, qui devrait être révélé en décembre 2020.

Les OnePlus 9 et 9 Pro seront 5G et les rumeurs suggèrent quils disposeront dune charge rapide de 65 W à bord, comme le OnePlus 8T. On a également parlé de charge sans fil 40W mais on ne sait pas encore si cela sera réservé au 9 Pro.

Nous nous attendons à deux variantes de stockage: 128 Go et 256 Go, la première avec 8 Go de RAM et la seconde avec 12 Go, bien que seul le modèle de 8 Go de RAM soit apparu jusquà présent dans les rumeurs de référence.

Les OnePlus 9 et 9 Pro seront probablement lancés avec OxygenOS 11, ce qui signifie quils seront livrés avec Android 11.

Triple arrière pour OnePlus 9

Perforation avant

Le OnePlus 8 dispose dune triple caméra arrière composée dun capteur principal de 48 mégapixels, dun capteur ultra-large de 16 mégapixels à 116 degrés et dun capteur macro de 2 mégapixels. Le OnePlus 8 Pro dispose dun appareil photo quad, composé dun capteur principal 48 mégapixels, ultra large 48 mégapixels, dun téléobjectif 8 mégapixels et dun capteur photochromatique de 5 mégapixels.

Les rumeurs suggèrent que le OnePlus 9 aura une triple caméra arrière avec deux objectifs plus grands que le troisième, mais aucun détail na été divulgué sur la composition du système de caméra. Sil existe un 9 Pro, nous nous attendons à ce que cet appareil ait une configuration de caméra légèrement différente de celle du modèle standard.

Une caméra frontale perforée est attendue pour les deux appareils, mais son positionnement est toujours inconnu comme certains rapports lont suggéré en haut à gauche, tandis que dautres lont dit centralisé.

Voici tout ce que nous avons entendu sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro jusquà présent.

News18 a rapporté que le OnePlus 9 a été repéré sur Geekbench avec le chipset Qualcomm Snapdragon 875 et 8 Go de RAM.

Le leaker Twitter Max Jambor a déclaré que le rendu OnePlus 9 publié par 91Mobiles devrait être pris avec "une bonne quantité de sel" et que le "CAD est inexact".

Prenez leur message avec une bonne quantité de sel



Je vais étudier plus en détail mais à partir de maintenant, je dirai que cette CAO est inexacte https://t.co/Wfg5iyzZnK - Max Jambor (@MaxJmb) 14 novembre 2020

91Mobiles ont révélé un rendu CAO prétendant montrer le design du OnePlus 9. Une caméra perforée alignée à gauche peut être vue, ainsi quune caméra arrière rectangulaire qui montre une triple caméra arrière avec deux objectifs plus grands que le troisième.

Selon lutilisateur de Twitter @TechDroider , OnePlus annoncera deux modèles du OnePlus 9 - un modèle standard et un modèle Pro - à la mi-mars 2021. Le fuyant prétend que le troisième modèle précédemment annoncé ne se produit pas.

Un article sur le site de blogs chinois Weibo a affirmé que la série OnePlus 9 offrirait trois modèles, qui seraient révélés plus tôt que dhabitude.

Le message mentionnait également le processeur Qualcomm Snapdragon 875, une caméra centralisée à perforation, un affichage du taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résistance IP68 à leau et à la poussière. Il a également été question dune charge rapide de 65 W et dune charge sans fil de 40 W.

Android Central a rapporté que ses sources dinitiés ont déclaré que lévénement de lancement de OnePlus 9 serait programmé à la mi-mars, ce qui serait un mois plus tôt que dhabitude.

Écrit par Britta O'Boyle.