OnePlus Nord N10 et N100 ne bénéficieront que dune seule mise à jour de la version Android

(Pocket-lint) - Après avoir repoussé le tueur phare, engagé à nutiliser que des affichages de taux de rafraîchissement plus rapides et déclaré quil ne produirait quun appareil plus abordable maintenant que le matériel garantissait une expérience formidable - les nouveaux appareils Nord de OnePlus semblent avoir atterri loin du Never Définissez le mantra que lentreprise sapplique à elle-même.

Le dernier coup porté à ces nouveaux appareils est quils ne seront même pas pris en charge à lavenir. Dans une déclaration à Android Central, OnePlus a confirmé que le Nord N10 et le Nord N100 disposeraient dune mise à jour de version Android - et cela la mènera à Android 11.

Oui, ces appareils se lancent sur danciens logiciels et prévoient uniquement de vous mettre à jour, abandonnant les engagements de mise à jour pluriannuels que OnePlus applique à ses appareils habituels.

Cela soulève un autre point dinterrogation sur le passage de OnePlus dans le segment plus abordable. Des marques comme Nokia - qui domine cette extrémité du marché - garantit deux mises à jour de version Android et plus récemment, nous avons vu des entreprises commencer à proposer trois versions.

Tout cela semble très dépourvu de personnages pour OnePlus , qui est devenu célèbre auprès des fans parce quil a placé ces personnes au centre de ses activités. Après avoir pris en charge des appareils plus anciens pendant de nombreuses années, il semble que ces nouveaux appareils abordables devraient presque être jetables.

«Les Nord N10 5G et N100 recevront une mise à jour majeure dAndroid et un total de deux ans de mises à jour de sécurité. Le plan pour ces deux appareils saligne sur les normes de lindustrie pour les smartphones dans des gammes de prix plus abordables. Comme toujours, nous continuerons à écouter les commentaires de nos utilisateurs et à la recherche de moyens daméliorer lexpérience logicielle pour tous les appareils OnePlus », rapporte Android Central.

Ce qui est intéressant ici, cest que OnePlus se replie sur largument des «normes de lindustrie». Après avoir construit sa marque en essayant de renverser la tendance et en voulant être différente du reste de lindustrie, elle lutilise maintenant comme une béquille pour justifier sa dernière politique de mise à jour.

Cest moins un cas de Never Settle et plus un cas de Settle for Less.

Écrit par Chris Hall.