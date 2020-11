OnePlus 8 Pro: économisez 150 £ sur les premières ventes du Black Friday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon propose une collection doffres au début du Black Friday et certaines offres sur les smartphones ont été conclues, notamment le OnePlus 8 Pro, lun des meilleurs téléphones de 2020.

Laccord prévoit une réduction de 150 £ sur le prix du OnePlus 8 Pro 128 Go , ce qui signifie quil est descendu à 649,00 £ - un excellent prix pour cet appareil.

Le OnePlus 8 Pro est un excellent téléphone, non seulement en raison du rapport qualité-prix de cette offre, mais parce quil dispose dun excellent écran offrant 120 Hz, tout en exécutant le Snapdragon 865 - avec 5G - lune des plates-formes téléphoniques les plus puissantes de lannée .

Il se combine dans un package à offre un appareil photo décent et exécute Oxygen OS, récemment mis à jour avec la dernière version avec Android 11.

En plus de cela, vous avez une bonne autonomie, une charge rapide et une protection IP68 contre leau et la poussière.

Nous navons aucune idée de la durée de cet accord, donc si vous recherchez une bonne affaire sur le OnePlus 8 Pro, il est probablement préférable dagir rapidement.

Écrit par Chris Hall.