OnePlus 8T arrive en édition limitée épique Cyberpunk 2077!

(Pocket-lint) - OnePlus a officiellement annoncé un nouveau téléphone en édition limitée, et celui-ci est plutôt spécial: il sagit dun Cyberpunk 2077 OnePlus 8T limité conçu sur mesure.

OnePlus a déjà sorti des téléphones croisés à tirage limité, lançant les versions Star Wars et Marvel Avengers de ses téléphones en Inde, comme les téléphones dédition McLaren au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Plutôt que de simplement lancer avec une finition différente à larrière, ou simplement dutiliser un revêtement métallique de couleur différente, ce Cyberpunk est autre chose. Cela a complètement changé lapparence de larrière tout en gardant - naturellement - le matériel clé (comme les caméras) au même endroit.

La saillie de la caméra a été étendue pour couvrir toute la largeur du téléphone et présente la marque Cyberpunk 2077 sur le côté.

Le panneau arrière lui-même a ce design de pixel marbré avec des carrés miniatures de différentes nuances, similaires au Nexus 4 fabriqué par LG il y a quelques années.

Il y a aussi des accents jaune vif autour du téléphone, mais il est également livré avec un tas daccessoires exclusifs et des extras supplémentaires.

Chaque téléphone est livré avec lun des six badges, une boîte de vente au détail spécialement conçue, une coque de téléphone unique et le manuel se déroule sous forme daffiche. De plus, le logiciel du téléphone possède des animations et une interface utilisateur personnalisées que les autres téléphones OnePlus nobtiendront pas.

Les autres spécifications sont les mêmes que celles du OnePlus 8T standard. Il est livré avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et sera mis en vente en Chine pour 3999 Yuan, soit environ 600 $.

Nous avons contacté OnePlus pour une disponibilité mondiale plus large, mais malheureusement, celui-ci ne sera disponible quen Chine, où il sera mis en vente à partir du 11 novembre.

Écrit par Cam Bunton.