(Pocket-lint) - Après un été plein de rumeurs concernant larrivée de nouveaux téléphones plus abordables dans la série Nord dappareils OnePlus, la société a officiellement annoncé deux nouveaux téléphones: Nord N10 5G et Nord N100.

Ils ont été annoncés sans événement de lancement majeur, virtuel ou autre, et sans les semaines habituelles de teasers et de battage médiatique. Ceux-ci sont presque définitivement destinés à voler sous le radar en tant que téléphones intelligents et économiques.

À commencer par le Nord 10 5G, il se situe juste en dessous du premier Nord de la gamme avec un prix de 329 £ (50 £ de moins que le Nord). Il fait des compromis dans quelques domaines. Par exemple, il est alimenté par le processeur Snapdragon 690, plutôt que par le 765G.

Comme le premier Nord, il dispose dun écran à 90 Hz pour des fréquences dimages fluides et rapides. Il sagit dun panneau daffichage FullHD + de 6,49 pouces, doté de deux haut-parleurs au-dessus et en dessous pour offrir une expérience de haut-parleur décente.

Bien sûr, il sagit également de 5G - comme son surnom le suggère - et associe 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cependant, cela diffère du Nord dorigine, cest que vous pouvez étendre le stockage si vous le souhaitez. Il peut gérer des cartes MicroSD jusquà 512 Go, ce qui est une grande nouvelle pour les fans de OnePlus qui recherchent un stockage extensible depuis le OnePlus 2.

Vous obtenez également une batterie de 4300 mAh, ce qui devrait suffire pour une journée complète dénergie, et vous pouvez la recharger rapidement à laide de la technologie Warp Charge 30T de la société, qui fournit une recharge denviron 60 à 70% en seulement 30 minutes.

Quant au Nord N100, il est à peu près aussi économique que celui que nous avons vu de OnePlus, jamais. Il est conçu comme une alternative aux goûts du Nokia 5.3 et du Moto G8. Il coûte 179 £ et dispose du processeur Snapdragon 460 de faible puissance. Cela signifie que ce nest pas la 5G.

Il est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, mais comme le N10, vous pouvez étendre le stockage à laide dune carte MicroSD. Contrairement au N10, vous nobtenez pas Warp Charge 30T, mais vous obtenez une charge de 18W, ce qui nest toujours pas terriblement lent.

La grande caractéristique ici est la batterie. Avec sa capacité de 5000 mAh, vous constaterez peut-être que cela vous dure deux jours complets. Il dispose dun écran de 6,52 pouces et, comme OnePlus a omis le taux de rafraîchissement, nous pouvons supposer que ce nest pas un panneau 90 Hz, mais quil est flanqué de haut-parleurs stéréo.

Le Nord N10 5G sera disponible plus tard ce mois-ci au Royaume-Uni, tandis que le N100 sera mis en vente à partir du 10 novembre.

Avec ces deux téléphones, il est plus clair que jamais que OnePlus est une société régulière de smartphones qui lance plusieurs téléphones à différentes gammes de prix, tirant désormais parti de lattrait de sa marque pour vendre des téléphones de moindre qualité.

Nous réserverons notre jugement sur les téléphones jusquà ce que nous les examinions, mais il est prudent de dire que OnePlus nest certainement pas une entreprise dun téléphone par an, courageuse, perturbatrice, à réflexion différente, quelle était auparavant. .

Écrit par Cam Bunton.