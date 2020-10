Rappelez-vous ce moment: la fuite OnePlus Nord N100 se lit comme une vente OnePlus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus est devenu célèbre en offrant le tueur phare . Grâce à une combinaison de battage médiatique dinvitation et dune communauté soudée, OnePlus a réussi à faire quelque chose que dautres entreprises navaient pas réussi à faire: gagner des fans et gagner du terrain sur un marché concurrentiel des smartphones.

Le secret - mis à part le battage médiatique - était que les appareils OnePlus avaient limpression davoir été fabriqués par des fans, pour des fans. Ajoutez cela au fait que les appareils OnePlus étaient beaucoup plus abordables que les autres téléphones Android et que cétait une combinaison gagnante, certainement du point de vue de la perception de la marque.

Les plus grandes critiques auxquelles OnePlus a vraiment été confronté sont apparues plus récemment. En 2019, avec le lancement du OnePlus 7 Pro , on avait le sentiment que les prix avaient dérivé à des niveaux proches de ceux de ses rivaux établis, comme Samsung, bien que la taxe 5G (cétait lun des premiers appareils 5G) jouait certainement sa part.

Le passage de OnePlus à des appareils plus abordables a été marqué par lannonce du Nord; assis sur le matériel Snapdragon 765 de Qualcomm, il a été bien accueilli, dun bon rapport qualité-prix, mais semblait respecter les principes sur lesquels OnePlus est arrivé pour la première fois - vous en avez beaucoup pour votre argent.

Lors du lancement du Nord , la société a expliqué pourquoi le moment était venu de se lancer dans ce segment plus abordable - parce que le matériel était juste pour garantir lexpérience OnePlus, dêtre rapide et fluide. Cétait le Snapdragon 765 - avec effet 5G - et renforcé avec un écran 90Hz.

Mais les projets de OnePlus de lancer des appareils encore plus abordables semblent aller à lencontre de largument qui a justifié le lancement du Nord. Le Nord N10 - également récemment divulgué - pourrait se faufiler, préservant cette expérience tout en offrant lexpérience (nous navons aucune idée de la performance de Snapdragon 690), mais la 5G et un écran à 90 Hz semblent coller au mantra de OnePlus.

Mais le Nord 100 semble complètement inverser la tendance. Bien que rien ne soit confirmé, les fuites suggèrent quil sagira dun appareil Snapdragon 460 avec 4 Go de RAM. Lécran, bien que grand, ne fait jusquà présent aucune mention du taux de rafraîchissement, ce que OnePlus a défendu lors de ses quatre derniers lancements dappareils.

Il est difficile de voir, sur la base de ces fuites, comment le Nord N100 correspond à ce que la société a voulu offrir jusquà présent. À certains égards, il sagit dune vente de la marque OnePlus et de ce quelle a toujours représenté. OnePlus proposera effectivement des produits sur des segments de prix allant de très abordables à légèrement trop chers, tout comme Samsung.

Avec la dure réalité des affaires en 2020, il est logique de proposer des appareils plus abordables à un plus grand nombre de fans, en tirant parti de cette marque qui a été construite au cours des 6 dernières années. Nous ne pouvons tout simplement pas nous empêcher de penser que la société qui nous a apporté le tueur phare a clôturé ce chapitre et avance.

Écrit par Chris Hall.