La fuite des spécifications du OnePlus Nord N10 révèle des détails 5G de milieu de gamme

(Pocket-lint) - On pense que le OnePlus Nord N10 est un combiné légèrement plus abordable de la société, qui serait lancé le 26 octobre et fonctionnant sur le nouveau matériel Qualcomm Snapdragon 690 5G .

Cest un mouvement étrange, OnePlus décrivant les prémisses du lancement du Nord , affirmant que ce nest quà ce moment-là - avec lévolution du Snapdragon 765 - quil pourrait offrir lexpérience OnePlus dans un appareil de milieu de gamme.

Cependant, OnePlus semble désormais opter pour des combinés abordables, le OnePlus Nord N10 étant censé être rejoint par le Nord N100.

Le Nord N10 serait alimenté par ce Snapdragon 690, une nouvelle plate-forme 5G légèrement inférieure à la précédente 765 qui était si populaire et qui va voir cela comme un appareil moins puissant mais plus abordable. Il y aura 6 Go de RAM.

On dit quil y a un écran de 6,49 pouces avec une résolution Full HD, mais offrant un taux de rafraîchissement de 90 Hz. OnePlus a déjà déclaré quil ne descendrait pas en dessous de 90 Hz, donc cela a du sens et cela pourrait devenir lappareil de niveau le plus bas avec un affichage de rafraîchissement plus rapide.

Le chargement de la caméra est signalé comme principal de 64 mégapixels avec les 8 mégapixels ultra-larges, puis deux capteurs de déchets - probablement macro et quelque chose daléatoire, car OnePlus semble gonfler la fiche technique avec des caméras supplémentaires que personne veut vraiment.

Cependant, la batterie de 4300 mAh semble prometteuse, surtout si elle bénéficie de la technologie de charge rapide du OnePlus.

Les prix précédents suggéraient que ce téléphone coûterait moins de 400 USD, mais nous nous attendons à en savoir plus le 26 octobre, bien que jusquà présent aucun événement nait été confirmé par OnePlus.

Écrit par Chris Hall.