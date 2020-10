OnePlus 8T officiel, complet avec une charge rapide et un écran 120Hz

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après des mois de fuites et sa propre alimentation goutte à goutte dinformations, le OnePlus 8T est enfin officiel. Il est livré avec un design qui séloigne de laspect et de la convivialité de la série 8, mais des performances habituelles de premier ordre.

Du point de vue du design, cela ressemble plus à un OnePlus Nord Pro quà un téléphone OnePlus série 8 . Il dispose dun écran plat à lavant et le placement de la caméra à larrière sest déplacé vers le haut dans le coin supérieur gauche. Cest très tendance pour la plupart des fabricants de smartphones en 2020.

Comme vous vous en doutez, il est construit à partir de verre et daluminium avec deux couleurs disponibles au lancement: Aquamarine Green et Luna Silver, et une nouvelle finition brillante anti-empreintes digitales sur la surface.

À lintérieur, vous trouverez un processeur Snapdragon 865 avec 8 Go ou 12 Go de RAM, selon la couleur que vous choisissez. Ce processeur, bien sûr, est la puce la plus récente et la plus puissante de Qualcomm et permet la prise en charge de la 5G à partir du OnePlus 8T.

Il existe également une capacité de batterie de 4500 mAh composée de deux batteries de 2250 mAh qui permettent à OnePlus daugmenter les vitesses de charge. Il est équipé de la technologie Warp Charge de 65 W, qui peut vous rapporter 66% en seulement 15 minutes. Ou une charge complète en 39 minutes.

Il est donc clair que laccent est mis habituellement sur la vitesse, et cela sétend également à lécran.

Lécran est un panneau AMOLED plat qui présente une résolution Full HD + (2400 x 1080) et une mise à niveau du taux de rafraîchissement du OnePlus 8. Il dispose dun panneau de rafraîchissement de 120 Hz lui permettant datteindre des fréquences dimages très élevées.

En ce qui concerne la caméra, le maquillage est similaire au système à quatre caméras du OnePlus Nord. Il y a un appareil photo principal de 48 mégapixels aux côtés dun ultra-large de 16 mégapixels. Les deux autres caméras se composent dun capteur macro de 5 mégapixels et dun capteur de profondeur noir et blanc de 2 mégapixels.

Au Royaume-Uni, le modèle Lunar Silver est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 549 £, tandis que lAquamarine Green vous offrira 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 649 £. Ils sont disponibles en pré-commande à partir daujourdhui, avec une disponibilité générale sur Amazon, John Lewis et OnePlus directement à partir du 20 octobre.

Écrit par Cam Bunton.