OnePlus Nord N10 5G et N100 pourraient être lancés le 26 octobre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon certaines rumeurs, OnePlus annoncerait les smartphones de milieu de gamme Nord N10 et Nord N100 avant la fin octobre et il semble maintenant que nous ayons une date exacte pour leur sortie.

Selon Steve Hemmerstoffer , également connu sous le nom de fuite en série @OnLeaks, les OnePlus Nord N10 5G et N100 seront révélés le 26 octobre à 12h00 GMT. Hemmerstoffer ne révèle pas comment il connaît ces informations, mais il semble très sûr quelles sont exactes.

On pense que le OnePlus Nord N10 5G est une version légèrement moins puissante du OnePlus Nord précédemment lancé qui apparaîtra aux États-Unis.

On dit quil est livré avec le processeur Qualcomm Snapdragon 690, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et un appareil photo principal de 64 mégapixels. Selon les rumeurs, un écran de 6,49 pouces avec une résolution Full HD + serait à bord. On na pas encore beaucoup parlé du OnePlus Nord N100.

OnePlus annoncera également son produit phare OnePlus 8T le 14 octobre, il semble donc être un mois chargé pour lentreprise. Vous pouvez tout savoir sur le OnePlus 8T dans notre fonctionnalité distincte , ainsi que sur sa comparaison avec le OnePlus 8 .

En ce qui concerne le OnePlus Nord N10, jetez un œil à notre test OnePlus Nord pour le moment, mais si Hemmerstoffer a raison, nous nous attendons à entendre plus de rumeurs au cours des deux prochaines semaines.

Écrit par Britta O'Boyle.