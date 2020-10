Le design arrière du OnePlus 8T révélé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a annoncé que son prochain produit phare - le OnePlus 8T - aura une nouvelle finition brillante sur le modèle Aquamarine Green qui repousse les empreintes digitales, mais ce faisant, a confirmé que les premières fuites de conception étaient assez précises.

Tout en parlant lyrique sur la façon dont sa nouvelle texture brillante a été développée sur quatre mois pour produire une surface brillante, mais avec une apparence presque givrée en dessous, OnePlus a montré que les images divulguées dun nouveau design de boîtier dappareil photo étaient très rentables.

Depuis quelques années, OnePlus tient à souligner que son boîtier dappareil photo est en bas du centre et pratiquement symétrique, donnant un équilibre à lapparence de larrière du téléphone. Mais avec le Nord, et maintenant le 8T, cela change.

Daprès limage partagée dans son article de révélation, il y a une assez grande protubérance rectangulaire de type Samsung et Huawei dans le coin supérieur gauche du téléphone. Et il semble comporter quatre objectifs de caméra et deux autres éléments ronds qui ressemblent à des flashs LED.

En ce qui concerne la finition du verre, OnePlus dit quelle contient sept couches individuelles réunies pour lui donner la nuance verte / bleue «unique» ainsi quune finition brillante conçue pour résister aux empreintes digitales.

Il dit également quil est construit dune manière qui diffuse et réfracte la lumière pour créer cette apparence brillante, non tachée et propre.

Dans lannonce, OnePlus indique que cette finition est disponible sur le modèle Aquamarine Green et ne mentionne aucune autre finition. Cela pourrait signifier quelles que soient les autres couleurs, que ce soit le noir, le gris ou le bleu, elles nauront probablement pas la même finition.

Tous les détails, ainsi que les prix et autres spécifications que nous ne connaissons pas à lavance, seront annoncés lors de l événement de lancement le 14 octobre .

Écrit par Cam Bunton.