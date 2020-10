OnePlus Nord N10 et N100 pourraient être lancés dici fin octobre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsquil a lancé le premier téléphone Nord , OnePlus était clair quil ne sagissait que dun début pour sa gamme de produits plus abordables. En fait, la prochaine vague de téléphones Nord pourrait être avec nous dans quelques semaines.

Un fuiteur de premier plan sur Twitter affirme que le Nord N10 et le N100 pourraient tous deux être lancés avant la fin du mois doctobre.

Exclusif: les appareils OnePlus Nord N10 et OnePlus Nord N100 devraient être lancés dici la fin du mois. #oneplus #OnePlusNord - Mukul Sharma (@stufflistings) 5 octobre 2020

Nous navons pas beaucoup entendu parler du N100, mais il y a eu des discussions autour du N10, qui semble être un Nord légèrement moins puissant qui sera vendu aux États-Unis .

Le N10, prétend-on, comportera un processeur Snapdragon 690, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, ainsi quun appareil photo principal de 64 mégapixels et un écran FullHD + de 6,49 pouces.

Si les rumeurs sont exactes, cela coûtera moins de 400 $. En ce qui concerne le N100, nous ne savons pas exactement quelles sont les spécificités de ce modèle.

Récemment, il a été révélé que OnePlus travaillait sur une bonne poignée de téléphones différents . Lun de ceux-ci, nommé «Clover», serait alimenté par un processeur Snapdragon de la série 400, et il se pourrait quil sagisse du Nord N100. Cest juste une supposition éclairée de notre part.

En plus de porter son attention vers des gammes de prix plus abordables cette année, OnePlus est également sur le point de sortir son prochain produit phare, le OnePlus 8T et nous allons le voir devenir public le 14 octobre.

Écrit par Cam Bunton.