(Pocket-lint) - OnePlus a annoncé que son prochain téléphone, le 8T, sera livré avec OxygenOS 11 prêt à lemploi, ce qui en fait lun des premiers téléphones à être lancé avec Android 11 . Et probablement le premier non-Pixel.

OxygenOS 11 - bien sûr - est tout à fait différent de son approche habituelle des logiciels sur smartphone. Cela ne ressemble plus à ce que nous classerions comme une expérience Android `` standard , au lieu de cela, la société a complètement repensé bon nombre de ses éléments dinterface et de ses applications préinstallées.

Le raisonnement avancé pour le grand changement était que OnePlus souhaitait rendre les parties importantes de linterface plus faciles à utiliser dune seule main, en déplaçant les zones avec lesquelles vous êtes plus susceptible dinteragir plus près du bas de lécran.

La société appelle cela un `` nouveau design audacieux , mais pense également que cest une amélioration par rapport à lexpérience Android standard.

Dautres améliorations signifient également que les animations sont fluides, naturelles et - grâce aux écrans à taux de rafraîchissement élevé - ultra-fluides.

Oxygen OS 11 comprend également laffichage ambiant toujours très demandé, une nouvelle police appelée OnePlus Sans et une collection dapplications préinstallées mises à jour, ainsi quun mode Zen repensé.

Le OnePlus 8T sera dévoilé le 14 octobre et il est déjà confirmé quil comprend un écran 120Hz, une batterie 4500mAh et une technologie ultra-rapide Warp Charge 65W qui le remplira à vide en seulement 39 minutes.

Nous sommes sûrs dentendre plus dinformations sur le téléphone à lapproche du lancement, car la société a fait ses preuves en matière de spécifications et de fonctionnalités dalimentation goutte à goutte menant au dévoilement officiel.

Écrit par Cam Bunton.