Il semble que le OnePlus Nord N10 sera bientôt lancé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous savons que nous allons voir le OnePlus 8T le 14 octobre, mais il semble que OnePlus se prépare également à sortir un deuxième téléphone de la série Nord - le OnePlus Nord N10. Oui, cest vraiment le nom qui a été répandu.

OnePlus a publié limage teaser ci-dessous sur Instagram avec la simple légende #ComingSoon - surtout, limage se trouve sur le compte OnePlus Nord, plutôt que sur le compte OnePlus principal.

Ce nouveau Nord semble être principalement orienté vers le marché américain - il était surprenant à lépoque que le OnePlus Nord original ne soit pas venu aux États-Unis.

On ne sait pas comment le OnePlus Nord N10 5G sintégrera dans le paysage général des téléphones OnePlus, mais si nous devions deviner, il se situera légèrement au-dessus du Nord existant alors que OnePlus cherche à créer une gamme de téléphones de milieu de gamme inférieur pour augmenter le sous-marin. -flagship 8 et 8T.

Nous pensons que le téléphone sera alimenté par la plate-forme Qualcomm Snapdragon 690 et, en tant que tel, se heurtera probablement au Google Pixel 4a 5G entrant. Dautres rumeurs font état de 6 Go de RAM aux côtés de 128 Go de stockage, dun objectif de lappareil photo principal de 64 mégapixels et dun deuxième ultra-large de 8 mégapixels. Nous attendons également un écran FullHD + de 6,49 pouces.

Écrit par Dan Grabham.