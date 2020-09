PDG de OnePlus: Il ny a pas de 8T Pro cette année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a confirmé quil ny aurait pas de modèle `` Pro de sa série T pour 2020 , affirmant quil ny avait nulle part où aller pour améliorer le OnePlus 8 Pro qui a été lancé plus tôt dans lannée.

Il a été dit dans le passé que le 8T ne serait pas rejoint par un 8T Pro, et maintenant ces rumeurs se sont avérées exactes.

Dans un message sur le site de médias sociaux chinois Weibo, Lau a déclaré ce qui suit (traduit en anglais par Google Translate):

"Il ny a pas de 8T Pro cette année. Les utilisateurs qui aiment les produits de niveau Pro peuvent continuer à choisir OnePlus 8 Pro, le roi annuel de la machine. Notre plan pour celui-ci est lui-même défini dans une direction où il ny a pas de place pour la mise à niveau. Il y a aussi surprises, cela vaut la peine d’attendre. »

En 2019, OnePlus a offert un OnePlus 7T Pro quelques mois seulement après la sortie du OnePlus 7 Pro, et ce faisant, a lancé un téléphone qui était si similaire à son prédécesseur, il ne semblait pas y avoir beaucoup de raison à son existence.

En 2020, OnePlus se concentre plutôt sur dautres domaines: sur le marché du milieu de gamme et rendre son OnePlus 8T plus compétitif dans le niveau premium.

La société est censée préparer le lancement de son OnePlus Nord N10 axé sur les États-Unis, mais va également saméliorer dans quelques domaines clés du OnePlus 8 lors du lancement du OnePlus 8T le 14 octobre.

Le 8T aurait un affichage de taux de rafraîchissement de 120 Hz, et il a été confirmé quil comportera également une fonction de charge de distorsion de 65 W qui permettra aux utilisateurs de le charger complètement à vide en seulement 39 minutes. On dit également quil comporte un système à quatre caméras et un design plus plat et de type Nord.

Le OnePlus 8T sera dévoilé en ligne à 10 h HE / 15 h 00, heure britannique. Vous pouvez découvrir comment regarder l événement ici .

Écrit par Cam Bunton.