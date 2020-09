OnePlus 8T offrira la même charge de 65 W ultra-rapide que lOppo Find X2 Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a confirmé quil utilisera une version plus rapide de sa technologie Warp Charge dans le prochain téléphone. Cest-à-dire que le OnePlus 8T aura un adaptateur Warp Charge 65W dans la boîte.

La société a confirmé la nouvelle dans un communiqué de presse et déclare que Warp Charge 65 sera en mesure de charger complètement la batterie de 4500 mAh du OnePlus 8T en 39 minutes.

Une grande partie de la vitesse fournie par ces chargeurs rapides est atteinte dans les premiers 0 à 70% de la charge, ce qui signifie quavec le OnePlus 8T, ce ne sera plus un cas de `` puissance dune journée en une demi-heure mais la puissance du jour en 15 minutes.

Plus précisément, OnePlus indique que vous obtiendrez de 0 à 58% dans les 15 minutes suivant le branchement avec une batterie vide. Cest environ deux fois plus rapide que le Warp Charge 30 proposé avec le OnePlus 8 .

Étant donné le lien entre OnePlus et Oppo - et comment Warp Charge et la VOOC Charge dOppo ont longtemps été la même technologie - il est prudent de dire que ce chargeur 65W est très similaire à la charge Super VOOC 65W utilisée dans l Oppo Find X2 Pro .

Pour atteindre ces vitesses, la société utilise une batterie composée de deux cellules individuelles, ou plutôt deux batteries plus petites de 2250 associées pour constituer la capacité totale de 4500 mAh.

Avec cette configuration, OnePlus indique que chaque batterie peut se charger simultanément à des vitesses de 30 W tandis que la conception de ladaptateur et du câble garantit quelle ne surchauffe pas lors de la recharge.

Il dispose également de 12 capteurs de température intégrés dans le téléphone lui-même pour surveiller la température pendant le chargement et adapte la vitesse en cas de risque de surchauffe.

Peut-être tout aussi intéressant que tout cela est le fait que OnePlus affirme que son propre adaptateur Warp Charge 65W prendra également en charge la norme de charge rapide universelle Power Delivery jusquà 45W. Cela signifie que vous pourrez également recharger rapidement votre ordinateur portable ou dautres appareils.

Beaucoup de ces fonctionnalités sont similaires à celles annoncées par Oppo dans son adaptateur de charge flash révolutionnaire de 125 W qui na pas encore fait son chemin vers un produit officiellement disponible.

Le OnePlus 8T va être dévoilé le 14 octobre et vous pouvez lire tout ce que nous savons à ce sujet jusquà présent dans notre fonctionnalité dédiée .

Écrit par Cam Bunton.