Événement de lancement OnePlus 8T: comment regarder et à quoi sattendre

(Pocket-lint) - OnePlus devrait annoncer son prochain téléphone phare, le OnePlus 8T , en octobre. Voici tout ce que vous devez savoir.

Lévénement aura lieu le 14 octobre à 10 h HE (7 h HP / 15 h heure du Royaume-Uni).

OnePlus diffusera en direct lémission sur la chaîne YouTube et depuis son site Web .

Voici ce que OnePlus est le plus susceptible dannoncer le 14 octobre 2020.

OnePlus utilise généralement la série T pour mettre à niveau ses produits phares annuels numérotés avec des améliorations modestes. Lannée dernière, par exemple, le OnePlus 7T a introduit un taux de rafraîchissement de 90 Hz plus élevé, par rapport au OnePlus 7, plus une troisième caméra à larrière de lappareil. OnePlus a déjà taquiné le OnePlus 8T, affirmant quil inclura «une gamme de technologies nouvelles et améliorées qui élèveront lexpérience OnePlus à de nouveaux sommets». Des fuites suggèrent quil ressemblera au OnePlus 8 de lavant.

Il est censé avoir une disposition de caméra arrière différente, avec lajout dun capteur de portrait de 2 mégapixels. Il aura également un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une batterie de 4500 mAh. Pour en savoir plus sur le OnePlus 8T, y compris toutes les rumeurs, les fuites et même les confirmations jusquà présent, consultez le guide détaillé de Pocket-lint ici .

Lannée dernière, le OnePlus 7T Pro a fait ses débuts aux côtés du OnePlus 7T, mais on ne sait pas si nous verrons une version Pro du OnePlus 8T cette fois-ci. Mais nous pourrions peut-être que OnePlus annonce quelques accessoires pour accompagner son nouveau smartphone demi-étape. Par exemple, les OnePlus Buds seraient bientôt disponibles dans une saveur bon marché.

