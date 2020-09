OnePlus 8T pourrait coûter près de 800 € lors de son lancement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus continuera apparemment sa tendance à augmenter le prix de ses smartphones phares avec le OnePlus 8T 5G lors de son lancement en octobre. Ou du moins, si lon en croit un pronostiqueur Twitter.

Dans un court fil de tweets, lun de ces fuites - qui a reçu correctement des informations sur les détaillants dans le passé - a déclaré quil sattendait à ce que le 8T soit un peu plus cher que le OnePlus 8 .

Si les informations sont exactes, la variante de stockage 8 Go / 128 Go la plus basse coûtera 799 € en Europe, soit 80 € de plus que le prix de détail complet du OnePlus 8. Le modèle 12 Go / 256 Go coûterait 899 €.

Pour les États-Unis, ces chiffres sont prétendument identiques, mais avec une inscription en dollars américains à lavance: 799 $ et 899 $. Cela place le 5G OnePlus 8T fermement dans le territoire phare.

Vous le choisissez, je le ferai. Voici donc ma fuite OnePlus 8T "ExClUsIvE" en Europe:

8/128: 799 €

12/256: 899 €

Même si jai encore des doutes mais si lon regarde le 7T 8/128 lannée dernière était 100 € moins cher que le 7 Pro 8/128, cette fuite de prix a du sens. Aussi mon ... https://t.co/inVnykOSin - Chun (@ chunvn8888) 21 septembre 2020

Sil serait surprenant quun téléphone OnePlus soit aussi cher, cela a été une histoire récurrente au cours des dernières années. Les téléphones haut de gamme de OnePlus sont devenus plus chers car les consommateurs exigent plus de fonctionnalités haut de gamme dans leurs téléphones.

Il convient de rappeler que OnePlus nest pas la seule entreprise à faire cela, pratiquement tous les fabricants ont fait grimper les prix au cours des deux dernières années, surtout depuis que la 5G est arrivée sur le marché avec sa soi-disant `` taxe 5G .

OnePlus, historiquement, était une entreprise qui offrait des performances haut de gamme sur un budget, maintenant elle propose des produits phares de haut niveau qui - bien que coûteux - parviennent toujours à saper les grands rivaux. Ou du moins, ils le font pour le moment. À 799 €, le OnePlus 8T frapperait fermement à la porte de Samsung.

Écrit par Cam Bunton.