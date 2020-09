Mise à jour: date de sortie de OnePlus 8T fixée au 14 octobre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a confirmé que son prochain téléphone, le OnePlus 8T , arrivera bientôt. Le téléphone fera ses débuts le 14 octobre, salignant sur une rumeur récemment publiée selon laquelle ce serait la date choisie avec le dernier téléphone version T.

Lévénement de lancement du téléphone débutera à 10h00, soit 15h00 au Royaume-Uni et 16h00 en Europe centrale. La société révélera les détails de la diffusion en direct un peu plus tard, mais pour le moment, vous pouvez vous rendre sur OnePlus.com/launch pour être averti.

En plus dutiliser le seul et unique Robert Downey Jr dans une vidéo promotionnelle sur YouTube , la société a publié une bande-annonce plus complète qui semble montrer un design légèrement différent sur les bords du téléphone.

Cela laisse entendre que le verre incurvé à lavant pourrait appartenir au passé. Cest quelque chose que nous avons déjà vu dans les fuites.

En ce qui concerne le téléphone lui-même, des rumeurs suggèrent que nous allons voir une augmentation significative des spécifications dans quelques domaines, de OnePlus 8 à 8T.

Le premier est le taux de rafraîchissement de lécran qui passerait de 90 Hz à 120 Hz. Deuxièmement, la société augmenterait la vitesse de chargement et opterait pour la charge flash filaire ultra-rapide de 65 W, doublant plus que la puissance de la charge Warp 30 W du OnePlus 8.

Ce saut vers une charge beaucoup plus rapide signifiera probablement une refonte de la batterie utilisant une technologie similaire à celle dOppo, où la batterie est composée de deux cellules afin de maximiser la vitesse.

Nous nous attendons également à voir le nombre de caméras à larrière passer de trois à quatre, les principales et ultra-larges étant reliées par une caméra macro et un capteur de profondeur.

Au fur et à mesure que de plus amples informations arriveront, nous vous tiendrons au courant des développements.

Écrit par Cam Bunton.