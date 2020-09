Date de lancement, spécifications et images du OnePlus 8T

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le OnePlus 8T doit être lancé le 14 octobre - selon le pronostiqueur connu Ishan Agarwal.

Il a affirmé à MySmartPrice que le calendrier de lancement avait changé en raison de la pandémie actuelle, les modèles T de OnePlus étant généralement annoncés en septembre.

Un autre pronostiqueur en ligne, OnLeaks (alias Steve McFly) a également révélé certaines des spécifications présumées et plusieurs rendus du prochain téléphone.

Publié par PriceBaba, les images sont basées sur des "schémas internes" mais pas sur des diagrammes de CAO 3D, donc les dimensions peuvent être différentes, mais on pense que le combiné aura un style similaire.

Ils affichent un affichage plein écran avec une caméra perforée à lavant. Il y a une caméra à quatre objectifs à larrière, située en haut à gauche. Un flash fera également partie de lappareil photo.

OnLeaks a affirmé que le processeur à lintérieur du OnePlus 8T serait un Snapdragon 865, bien que cela contredit les rumeurs précédentes selon lesquelles il sagirait du 865+ légèrement plus avancé. Ce dernier correspond également à la pratique habituelle de OnePlus consistant à mettre des processeurs «plus» dans ses modèles T.

Il a également déclaré que lécran sera de 6,55 pouces et aura une résolution Full HD +. Il aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il y aura deux variantes, dit-on - une avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, une autre avec respectivement 12 Go et 256 Go.

Lappareil photo principal serait composé dun capteur principal de 48 mégapixels, dun ultra-large 16 mégapixels, dune macro de 5 mégapixels et dun portrait de 2 mégapixels. La caméra frontale sera "probablement" un vivaneau de 32 mégapixels.

Le téléphone serait livré avec une batterie de 4500 mAh avec des capacités de charge Warp de 65 W.

Nous attendons la confirmation de tous ces détails rumeurs et vous en apporterons plus quand nous saurons.

Écrit par Rik Henderson.