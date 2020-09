OnePlus Nord N10 5G arrive plus tard cette année aux États-Unis pour moins de 400 $

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les États-Unis étaient une absence manifeste du marché lorsque le OnePlus Nord a été lancé un peu plus tôt dans lannée. Le téléphone sorti en Inde et en Europe na pas été publié aux États-Unis.

Cela ne veut pas dire quil ny en aura jamais, OnePlus prévoit de lancer un téléphone Nord aux États-Unis et la dernière rumeur suggère quil sappellera OnePlus Nord N10 5G. Dites ça dix fois très vite.

Malgré son nom pas si accrocheur, le Nord américain devrait être légèrement différent de la version internationale et est un signe que la marque Nord se développe pour inclure plusieurs appareils de puissance et de prix variables.

Android Central - le site qui a rapporté le nom - affirme que le OnePlus Nord N10 5G coûtera moins de 400 $, en concurrence directe avec le Pixel 4a , mais aussi quil sera alimenté par le processeur Snapdragon 690.

Le prochain Nord est le téléphone nommé `` Billie qui est apparu dans les rumeurs en ligne précédemment et le processeur de la série 600 signifie quil ne sera pas aussi puissant que le premier OnePlus Nord.

Il est également affirmé que le téléphone comportera un appareil photo de 64 mégapixels, un écran FullHD + 90 Hz de 6,49 pouces et 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Il ny a pas de prédiction spécifique pour le moment où le nouveau Nord est susceptible de sortir, mais il est probable que ce soit "peu de temps après" le lancement du OnePlus 8T selon le rapport.

Quant au nom, cest un peu une bouchée et certainement un départ du schéma de dénomination généralement simple de OnePlus.

Cependant, avec un partenaire transporteur américain susceptible dinfluencer les choses et la nécessité de trouver de nouveaux noms à mesure que de nouveaux produits sont ajoutés à son portefeuille, il est logique quun nom grumeleux comme celui-ci finisse par apparaître.

Écrit par Cam Bunton.