Pas de OnePlus 8T Pro cette année, rapporte des allégations

(Pocket-lint) - Les rumeurs battent leur plein pour le prochain smartphone de OnePlus - le OnePlus 8T - mais les derniers rapports suggèrent que nous nobtiendrons pas de variante Pro cette année.

OnePlus a publié un modèle Pro de tous ses smartphones phares depuis le OnePlus 7 , offrant quelques mises à niveau supplémentaires ou des améliorations de conception par rapport aux modèles standard, comme une caméra pop-up, pour justifier le coût supplémentaire et la marque «Pro».

Cependant, le OnePlus 8T offrant des spécifications similaires à celles du OnePlus 8 Pro , il semble quun OnePlus 8T Pro ne soit peut-être pas nécessaire cette fois-ci.

Leaker Max J a tweeté une image cryptique avec les mots "Kebab2" dans un cercle rouge avec une ligne à travers. Le OnePlus 8T serait nommé Kebab, ce qui suggère que Kebab2 fait référence au OnePlus 8T Pro.

Max J a ensuite confirmé dans les commentaires de son tweet que limage signifiait quaucun OnePlus 8T Pro nétait dans le pipeline.

Selon les rumeurs, le OnePlus 8T offrirait un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une caméra arrière quadruple. On dit également quil sagit du premier appareil OnePlus à être livré avec Android 11 dès la sortie de la boîte. Il devrait être lancé dans les deux prochains mois et comme les rumeurs ont déjà commencé à augmenter au cours des dernières semaines, attendez-vous à en entendre beaucoup plus avant son apparition officielle.

Pour linstant, vous pouvez lire notre tour dhorizon sur le OnePlus 8T pour obtenir toutes les dernières informations en un seul endroit.

Écrit par Britta O'Boyle.