OnePlus 8T sera-t-il doté dun écran 120 Hz, dun système à quatre caméras?

(Pocket-lint) - Les rumeurs sur le prochain OnePlus 8T continuent de circuler et, selon la dernière révélation, le modèle standard de la prochaine série empruntera plus dune fonctionnalité du OnePlus 8 Pro actuel .

Deux caractéristiques principales ressortent du rapport: un affichage du taux de rafraîchissement plus rapide et plus de caméras à larrière. Plus précisément, OnePlus envisage dapporter un panneau AMOLED de 6,55 pouces à 120 Hz au OnePlus 8T standard, ainsi quun système à quatre caméras.

Malheureusement, ces appareils photo nincluent pas de téléobjectif zoom, mais sattendent à un appareil photo principal de 48 mégapixels aux côtés dun appareil photo ultra-large de 16 mégapixels et de deux appareils photo de résolution inférieure. Lun, une macro de 5 mégapixels et lautre un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Du côté de lécran, ce panneau a la même taille que le OnePlus 8 , mais permettra aux utilisateurs de basculer entre un rafraîchissement de 60 Hz et 120 Hz quand ils le souhaitent.

Peut-être plus important que toutes les spécifications, le fait quil sagisse du premier téléphone OnePlus à être livré avec Android 11 prêt à lemploi.

OxygenOS 11, basé sur Android 11 - pour être exact - qui a certainement divisé lopinion lors des premières phases de test. On a vu OnePlus sécarter de lexpérience logicielle généralement propre, semblable à un stock, et évoluer vers un look beaucoup plus personnalisé .

Dans le même rapport, Android Central déclare que le nouveau téléphone devrait être lancé à un moment donné vers la fin septembre ou début octobre, ce qui est un moment similaire au lancement de OnePlus 7T lannée dernière.

Le téléphone - hilarant nommé `` Kebab - devrait être lun des nombreux téléphones à lancer dans la dernière partie de 2020, et OnePlus devrait également lancer une gamme plus large de téléphones, y compris des smartphones plus abordables, mais moins puissants.

Bien sûr, ce nest que de la rumeur pour le moment, mais rien jusquà présent ne se distingue comme étant extrêmement improbable. La série T est souvent une mise à jour progressive des modèles précédents et les rumeurs correspondent aux tendances récentes.

Écrit par Cam Bunton.