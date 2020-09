OnePlus affirme que la refonte radicale dOxygenOS 11 visait à faciliter son utilisation dune seule main

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans le cadre du processus de développement pour Android 11 , OnePlus a publié une nouvelle version dOxygenOS; son système dexploitation personnalisé.

Ce qui a rendu OxygenOS si attrayant pour de nombreux membres de la communauté technologique, cest à quel point il était proche de ressembler et de se sentir comme une expérience Android vanille. Mais avec la version 11, cela fait un grand pas dans une direction différente.

OxygenOS propose une refonte complète en termes de conception et adopte une approche similaire de la hiérarchie des titres, des sous-titres et des espaces blancs trouvés dans les versions récentes dEMUI de Samsung OneUI et Huawei.

Dans un récent article de blog de la communauté, la société a expliqué ses raisons de le faire, et cela se résume en grande partie à la convivialité et à lattrait esthétique.

Comme toujours pour tout ce que OnePlus fait, une grande partie de tout changement est dû aux commentaires quil reçoit de sa communauté, et sa décision finale sur lapparence des différents titres dapplication en est le résultat direct.

Le reste du contenu des applications - en particulier les éléments conçus pour être glissés et tapés sur lécran tactile - a été positionné pour le rendre aussi facile que possible à atteindre tout en tenant le téléphone dune main.

La plupart des gens tenant leur téléphone avec leurs pouces près du bas de lécran, il est logique à cet égard de déplacer les éléments tactiles vers le bas de la page.

Il note dans son raisonnement quà mesure que les téléphones (et leurs écrans) sont devenus plus grands au fil des ans, lexpérience utilisateur dAndroid ne sest pas vraiment adaptée pour correspondre à ce développement.

Quelles quen soient les raisons, cest un changement de philosophie intéressant de la part dune entreprise qui sest fait un nom en proposant une version hautement personnalisable dAndroid, également légère et proche du stock.

Il est trop tôt pour dire comment les consommateurs réagiront au changement, mais en optant pour une interface utilisateur proche des grands concurrents, il peut attirer plus dacheteurs en dehors de sa base de fans habituelle. Après tout, Samsung et Huawei vendent tous deux plus de téléphones que OnePlus.

Écrit par Cam Bunton.