(Pocket-lint) - OnePlus semble avoir révélé le premier aperçu connu du prochain OnePlus 8T , via une image trouvée dans le dernier aperçu du développeur Android 11 pour la série OnePlus 8. Repérée par OxygenUpdater, limage qui a fui est en fait une photo de face de lappareil.

Honnêtement, cela ne nous donne pas beaucoup dinformations, mais en regardant simplement limage, nous pouvons voir que le téléphone ressemble au OnePlus 8. Il est étiqueté OnePlus_8T.webp et est distinct des images OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro trouvées. Il est important de noter quil pourrait sagir dune maquette et non pas de la conception finale du OnePlus 8T. Mais, étant donné que OnePlus se prépare probablement à lancer le téléphone bientôt, nous pensons que cest la vraie affaire.

En outre, limage a été trouvée dans la mise à jour du micrologiciel de OnePlus.

OnePlus annonce généralement ses smartphones «T» vers la fin de lannée, bien que le mois varie. Les modèles OnePlus 7T ont été révélés en septembre 2019, tandis que le OnePlus 6T a été annoncé en novembre 2018. Il est donc probable que nous verrons le OnePlus 8T avant décembre 2020, mais quant à une date exacte, il faudra attendre et voir pour linstant. En termes de prix, le OnePlus 8 commence à 599 £ au Royaume-Uni et 699 $ aux États-Unis.

Nous nous attendons à ce que le OnePlus 8T - et le OnePlus 8T Pro présumé - reviennent à peu près dans le même sens.

Écrit par Maggie Tillman.