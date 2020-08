OnePlus revient aux smartphones à petit budget avec 200 $ «Clover» plus tard cette année?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Plus tôt cette année, OnePlus a déclaré quil recommencerait à fabriquer des produits plus abordables , et peu de temps après le lancement du OnePlus Nord, presque phare. Cest un téléphone offrant dexcellentes performances et qui dépasse largement son prix en termes dexpérience globale.

Selon une révélation récente, cependant, cela ne sarrête pas là. La société serait en train de lancer un appareil encore plus abordable, au prix de 200 USD, et qui utilise lun des processeurs les moins puissants de Qualcomm: le Snapdragon 460.

Les sources internes d Android Central affirment connaître déjà presque toutes les spécifications importantes et ont même révélé que ce téléphone est connu en interne sous le nom de `` Clover . Cependant, il est très peu probable que ce nom soit celui utilisé pour le produit si et quand il sera lancé.

Ces spécifications incluent un écran HD + de 6,52 pouces avec une résolution de 1560 x 720 et construit sur un panneau LCD IPS. Cela signifiera quil ny aura pas de capteur dempreintes digitales intégré à lécran, et OnePlus reviendrait donc à utiliser un capteur dempreintes digitales physique intégré à larrière.

Outre son processeur de puissance relativement faible, il est affirmé que le téléphone comportera 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, mais aussi - pour la première fois depuis longtemps - un emplacement pour carte microSD pour lexpansion.

Le rapport affirme également que OnePlus ajoutera un système de triple caméra à larrière, bien que, daprès lapparence des choses, deux dentre eux soient des capteurs à faible résolution de 2 mégapixels. Il na quun seul appareil photo approprié et cest un capteur de 13 mégapixels.

La seule spécification qui se démarque vraiment est la taille de la batterie. On dit que OnePlus va le faire, mais dans une batterie assez énorme de 6000 mAh à lintérieur de cette chose. Cest important selon toutes les normes.

Avec un écran 720p à lavant et une batterie de cette taille dans le téléphone - connaissant la réputation doptimisation de la batterie de OnePlus - cela pourrait bien être une batterie de deux jours pour pratiquement tous les utilisateurs de téléphone, même ceux qui ont une vie bien remplie.

Malheureusement, cependant, le fabricant ne léquipera pas de la charge rapide de 30 W que nous attendons de la société. Au lieu de cela, il se chargera avec un adaptateur 18W.

Avec OnePlus axé sur la puissance et la vitesse, il sera intéressant de voir comment lentreprise conserve cette fluidité et cette douceur pour lesquelles elle est si connue avec un processeur Snapdragon série 400.

Bien sûr, des compromis comme celui-ci sont nécessaires pour un téléphone qui se trouve juste au bas de léchelle des prix des smartphones.

Aux États-Unis - où la concurrence est nécessaire dans le segment des 200 $ - avoir un téléphone OnePlus dans cette région pourrait bien être la bouffée dair frais dont le marché budgétaire a besoin.

Écrit par Cam Bunton.