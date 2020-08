Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus na peut-être annoncé que récemment le OnePlus Nord moins cher et plus abordable, mais ce ne sera probablement pas le dernier que nous verrons de la société avant la fin de lannée.

Nous nous attendons toujours à voir des modèles "T" sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro et bien quils ne soient pas garantis et que rien nest encore officiel, des rumeurs ont commencé à faire surface autour des prochains smartphones OnePlus phares.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur les OnePlus 8T et OnePlus 8T Pro.

Avant fin 2020

Prix similaire à 8 et 8 Pro probablement

OnePlus annonce généralement ses smartphones «T» vers la fin de lannée, bien que le mois varie. Les modèles OnePlus 7T ont été révélés en septembre 2019, tandis que le OnePlus 6T a été annoncé en novembre 2018.

Il est donc probable que nous verrons le OnePlus 8T avant décembre 2020, mais quant à une date exacte, il faudra attendre et voir pour linstant.

En termes de prix, le OnePlus 8 commence à 599 £ au Royaume-Uni et 699 $ aux États-Unis, tandis que le 8 Pro commence à 799 £ au Royaume-Uni et 899 $ aux États-Unis. Nous nous attendons à ce que le OnePlus 8T et le OnePlus 8T Pro arrivent à peu près au même niveau.

Conception similaire

8T Pro: indice IP68 probable

Dans le passé, les appareils OnePlus "T" étaient plus une mise à niveau matérielle quune mise à niveau de conception - bien que ce ne soit pas le cas pour le OnePlus 7T , qui offrait un look différent du OnePlus 7.

Nous ne nous attendons pas à dénormes changements de conception entre le OnePlus 8 et le OnePlus 8T pour le moment ou les modèles Pro, mais on ne sait jamais. Pour linstant, un corps en métal et un arrière en verre sont probablement associés à une caméra avant perforée et à un boîtier de caméra arrière soigné et aligné verticalement.

Le OnePlus 8T Pro aura probablement une classification IP et sera le plus gros appareil, tandis que le OnePlus 8T naura peut-être pas de classification IP officielle.

8T: Full HD +, AMOLED, 90Hz

8T Pro: Quad HD +, AMOLED, 120Hz

Les rumeurs nont pas encore mentionné les écrans du OnePlus 8T ou 8T Pro, mais sur la base des modèles 8 et 8 Pro, le 8T est susceptible davoir un écran inférieur au 8T Pro.

Le OnePlus 8 dispose dun écran Full HD + AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz , tandis que le 8 Pro a un écran Quad HD + AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Nous nous attendons à des différences similaires entre le 8T et le 8T Pro, le modèle Pro étant probablement plus grand avec une résolution plus élevée et un taux de rafraîchissement plus élevé que le modèle standard.

Qualcomm Snapdragon 865 Plus probable

8 Go de RAM au moins

Charge rapide de 65 W signalée

OnePlus et Qualcomm entretiennent une relation de longue date, il est donc probable que les OnePlus 8T et 8T Pro intègrent sous leur capot le dernier processeur Qualcomm, qui serait le Snapdragon 865 Plus. Les deux seront 5G car les 8, 8 Pro et Nord sont tous 5G, donc OnePlus sest déjà engagé ici.

Nous nous attendons à voir au moins 8 Go de RAM dans les deux modèles avec au moins 128 Go de stockage, car il sagit du modèle de base pour les OnePlus 8 et 8 Pro. Il est probable quil y aurait une plus grande RAM et une variante de stockage pour les 8T et 8T Pro, comme pour les 8 et 8 Pro.

En termes de batterie, rien na encore été dit en ce qui concerne la capacité, mais le OnePlus 8 dispose dune batterie de 4300mAh avec une charge rapide de 30T, tandis que le OnePlus 8 Pro dispose dune batterie de 4510mAh avec une charge rapide et une charge sans fil de 30W. Ce serait formidable de voir une recharge sans fil sur les deux cette fois-ci.

Nous nous attendrions à des capacités de batterie similaires des OnePlus 8T et 8T Pro, mais ils pourraient offrir une charge rapide après la certification dun chargeur OnePlus 65W en mai 2020 - une vitesse à la fois proposée par Oppo Find X2 Pro et Realme X50 Pro .

8T: Triple arrière?

8T Pro: Quad arrière?

Rien na été dit concernant les caméras OnePlus 8T et 8T Pro, mais il est probable que le 8T Pro soit loption supérieure.

Le OnePlus 8 dispose dune triple caméra arrière composée dun capteur principal de 48 mégapixels, dun capteur ultra-large de 16 mégapixels à 116 degrés et dun capteur macro de 2 mégapixels. Le OnePlus 8 Pro dispose dun appareil photo quad, composé dun capteur principal 48 mégapixels, ultra-large 48 mégapixels, dun téléobjectif 8 mégapixels et dun capteur photochromatique de 5 mégapixels.

On ne sait pas encore si OnePlus conservera le même maquillage pour les 8T et 8T Pro, ou si cela changera les choses.

Voici tout ce que nous avons entendu sur les OnePlus 8T et 8T Pro jusquà présent.

Geekbench a publié une liste pour un appareil OnePlus avec le numéro de modèle KB2001 avec 8 Go de RAM et fonctionnant sur Koba - le surnom utilisé pour les processeurs Qualcomm Snapdragon 865 et 865 Plus.

Une liste est apparue sur TUV Rheinland, repérée par MySmartPrice , pour un chargeur OnePlus dune puissance de 65W. On pense que la vitesse de chargement peut venir du OnePlus 8T.

Écrit par Britta O'Boyle.