La version américaine de OnePlus Nord devrait arriver avant la fin de lannée

(Pocket-lint) - OnePlus a annoncé son smartphone OnePlus Nord de milieu de gamme plus tôt en juillet, offrant un excellent équilibre entre fonctionnalités et spécifications pour son prix. Du moins pour ceux qui vivent dans une région où le Nord est disponible.

Malheureusement pour ceux qui vivent aux États-Unis, ce nest pas vous. Il ne faudra peut-être pas trop de temps pour quune version du Nord soit disponible aux États-Unis.

Sadressant à Julian Chokkattu de Wired , co-fondateur de OnePlus, Carl Pei a déclaré "quun téléphone de marque Nord (pas nécessairement le même que celui-ci) devrait atterrir sur les côtes américaines plus tard cette année".

Aucun détail supplémentaire na été offert dans lexamen de Wired du OnePlus Nord sur les fonctionnalités que ce mystérieux appareil Nord à destination des États-Unis pourrait offrir, mais nous nous attendrions à des spécifications et à un prix similaires à ceux du modèle international.

Il a déjà été question dun appareil OnePlus équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 690 récemment annoncé avec 5G, mais il nest pas clair pour le moment si cet appareil pourrait être lappareil US Nord ou un autre appareil entièrement.

Le OnePlus Nord actuellement disponible au Royaume-Uni et dans certains autres pays à lexclusion des États-Unis propose le chipset Qualcomm Snapdragon 765G, couplé à un minimum de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il existe un écran de 6,4 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz , une caméra arrière quad et une caméra frontale double.

Les doigts croisés une version américaine du OnePlus Nord offre le même rapport qualité prix que le modèle actuel. Vous pouvez lire notre critique complète de OnePlus Nord ici , ainsi que découvrir comment il compare la série phare de la société OnePlus 8 dans notre fonctionnalité distincte .

Écrit par Britta O'Boyle.