OnePlus Nord est officiellement dévoilé: une nouvelle centrale de milieu de gamme

OnePlus a utilisé une plate-forme AR inhabituelle pour dévoiler le dernier téléphone, le OnePlus Nord . Contrairement à ses efforts précédents, il nest pas alimenté par une puce Snapdragon 800 de niveau phare. Au lieu de cela, il sagit de lun des nombreux nouveaux téléphones équipés des processeurs Snapdragon 765G hautement performants de Qualcomm, ce qui signifie quil coûte moins cher.

Avant lannonce, il y avait certaines fonctionnalités que nous connaissions déjà, comme le processeur à lintérieur et à quoi il ressemble. Cest en partie grâce à une équipe de médias sociaux très occupée qui excite à peu près tout ce quelle peut sur lappareil alors inédit.

La première caractéristique mise en évidence dans ce lancement inhabituel dAR - comme toujours - était la conception. Comme nous lavons déjà vu, le téléphone a du verre à lavant et à larrière, et lécran à lavant est plat, avec des lunettes minces et une double découpe pour la caméra selfie.

Il est disponible en Blue Marble et Grey Onyx, qui ont une finition métallique très subtile sous le verre. Lécran est un panneau FullHD + AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Les boutons à lextérieur sont construits en métal et OnePlus dit quils sont construits selon des normes élevées pour résister à de nombreuses pressions.

À lintérieur, comme nous le savons déjà, se trouve le processeur Snapdragon 765G, ce qui signifie que vous bénéficiez du support 5G ainsi que de la vitesse et de la puissance des lancements quotidiens dapplications. Vous obtenez également jusquà 12 Go de RAM pour des capacités de vitesse supplémentaires.

Côté logiciel, il sagit dOxygen OS 10.5 , qui, selon OnePlus, a été mis à jour avec de nombreuses optimisations pour augmenter la vitesse et la fluidité. Et il est conçu pour utiliser la RAM dune manière qui garantit que la fluidité et la vitesse ne sarrêtent jamais. Il est très peu probable que vous voyiez des chutes de cadre.

Le passage aux caméras et la caméra principale du système quad arrière dispose dun appareil photo de 48 mégapixels avec OIS pour des images fixes sans flou et EIS pour une vidéo 4K fluide. Il y a aussi un appareil photo ultra-large et un capteur macro et de profondeur pour ajouter une polyvalence supplémentaire.

En ce qui concerne les caméras frontales, il sagit dune configuration double qui comprend un capteur principal haute résolution de 32 mégapixels et un capteur ultra-large pour des selfies de groupe plus larges.

Quant à la batterie, elle a une capacité de 4 115 mAh et dispose de ladaptateur secteur classique OnePlus Warp Charge 30T pour des recharges rapides. Vous obtiendrez jusquà 70% de batterie en seulement 30 minutes.

Côté prix: le OnePlus Nord commence à 379 £ au Royaume-Uni (399 € en Europe) et sera disponible à lachat à partir du 4 août directement auprès de OnePlus.

