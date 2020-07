Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

OnePlus a vendu tous ses stocks de précommande OnePlus Nord , mais il existe toujours un moyen dobtenir le nouveau téléphone avant sa sortie.

La société réintroduit son incitation OnePlus Pop-up, bien quen ligne, cette fois uniquement pour des raisons évidentes.

Un événement OnePlus Pop-up se tiendra sur le net peu de temps après le dévoilement du smartphone lors du lancement du "premier AR au monde" le 21 juillet 2020. Il donnera à la communauté une dernière chance dacheter un Nord avant les ventes générales.

Un événement en ligne similaire a été organisé avec succès pour le OnePlus 8 .

Les détails du pop-up OnePlus pour le Nord nont pas encore été partagés, mais dautres seront révélés via le flux Instagram de la société (à @ oneplus.nord ) et sur le site Web dédié .

Le OnePlus Nord de milieu de gamme serait un combiné 5G avec un prix inférieur à 500 £.

Les spécifications divulguées affirment quil sera livré avec un écran de 6,4 pouces 2400 x 1080 pixels, exécuté sur le processeur Qualcomm Snapdragon 765G, et pourrait se présenter en deux modèles, lun avec 8 Go de RAM, lautre avec 12 Go.

Les options de stockage seraient de 128 et 256 Go.

Suivez notre couverture OnePlus Nord jusquau grand événement, y compris comment regarder le livestream ici .