La conception de OnePlus Nord révélée - allait à lorigine être "plus une expérience"

Le design du OnePlus Nord a été révélé dans une vidéo en ligne du chef Carl Pei. Cette décision est quelque peu inattendue étant donné quil se situe une semaine avant le lancement du téléphone de milieu de gamme.

Bien que OnePlus sefforce de garder son prochain combiné Nord sous le capot et travaille sur une campagne daccroche conçue avec précision, il a ensuite décidé de jeter tout cela par la fenêtre en faveur d une vidéo avec YouTuber Marques Brownlee.

"Nous avons donc fait quelque chose que vous nêtes généralement pas autorisé à faire", a déclaré Pei. "Ce qui veut dire que nous avons changé de conception très tard dans le processus. Et cela a retardé lensemble du projet denviron un mois. Et la raison pour laquelle nous lavons fait est quau début, nous avons vu cette nouvelle gamme de produits comme plus expérience.

"Mais alors que nous examinions les données et les consommateurs, nous avons réalisé que ce serait une très bonne opportunité que nous vendions beaucoup plus de téléphones que ce que nous avions initialement prévu."

"Alors nous avons dû vraiment repenser notre stratégie de conception. Faisons-nous cela comme une expérience? Si cest une expérience, alors nous pouvons être beaucoup plus audacieux avec notre design industriel? Nous pouvons essayer cette configuration de caméra qui semble vraiment unique - une Configuration de la caméra en forme de L.

"Mais si nous voulons vendre beaucoup de téléphones, nous voulons cibler une base dutilisateurs beaucoup plus large. Nous devons nous assurer quil est immédiatement reconnaissable en tant que téléphone OnePlus.

"Nous avons [maintenant] la même configuration de caméra que celle que vous voyez sur dautres téléphones OnePlus. Nous avons les mêmes bords effilés à larrière du téléphone. Cela vous rappelle vraiment la philosophie de conception de OnePlus."