OnePlus Nord: cest le bon moment pour un téléphone milieu de gamme

Le OnePlus Nord est lun des lancements de téléphones les plus attendus depuis un certain temps. Dans la perspective du lancement de la série OnePlus 8, il a été discuté comme une version «allégée» de cette série. En fait, beaucoup supposaient quil serait lancé aux côtés des 8 et 8 Pro. Mais cela ne sest pas concrétisé.

Au lieu de cela, ce téléphone est lancé avec son propre nom, sa propre identité de marque et celui qui semble être le début de quelque chose de nouveau pour OnePlus. Quelque chose de plus grand quun simple téléphone.

"Cela fait maintenant six ans depuis le lancement de notre premier produit que nous avons en quelque sorte demandé à lindustrie et aux fans de smartphones quel type de téléphone vous aimez? Quest-ce quune excellente expérience utilisateur? Comment est-ce construit?" Le responsable de la stratégie européenne de OnePlus, Tuomas Lampen, a déclaré lorsque nous lavons interviewé lors de la préparation de la sortie de OnePlus Nord.

"Alors nous avons en quelque sorte fait cette promesse ou cet engagement à lindustrie et aux fans de créer les meilleurs produits possible et doffrir la meilleure expérience utilisateur. Maintenant, six ans plus tard, je pense que nous sommes restés fidèles à cet engagement."

En ce qui concerne la création de ce que OnePlus classe comme un téléphone de niveau non phare (essentiellement des téléphones ne fonctionnant pas avec le processeur Snapdragon série 800), Lampen a déclaré quil était "toujours une question de quand plus que si nous devrions le faire. "

"L et le font quand le moment est venu, quand nous pouvons apporter cette expérience utilisateur, ce niveau de qualité supérieure que nous faisons dans les produits phares ... à un prix plus abordable."

Cest un commentaire intéressant, surtout lorsque linsistance précédente de OnePlus - quelle soit déclarée directement ou insinuée - était quelle ne construirait que les téléphones les plus rapides possible et nutiliserait que les processeurs les plus puissants possible. (En fait, cétait largument utilisé pour lancer les versions T des téléphones 6 mois après le lancement dune nouvelle gamme.)

Une partie de cela répond à la demande des consommateurs: Lampen dit quau cours des deux derniers lancements, cest devenu une "demande et un dialogue croissants avec la communauté. Ils attendent des appareils plus abordables". Cest peut-être aussi un reflet des changements sur le marché des smartphones, avec des appareils plus bas offrant une expérience qui devient beaucoup plus forte.

Avec Nord, un téléphone de milieu de gamme censé être à des prix compétitifs, il y a peut-être un risque de cannibiler les ventes des produits phares, mais Lampen ne le voit pas de cette façon: consommateurs. "

"Il y a un énorme marché du genre dutilisateurs qui nexigent pas le meilleur dans tous les aspects de lappareil, mais juste une expérience utilisateur de grande qualité et solide. Je pense donc que nous apportons cet appareil à une toute autre partie du marché. Et je suis très content de cela, car ils peuvent ensuite vivre notre expérience utilisateur. Passer de nimporte quel autre appareil à Oxygen OS , cest comme de lair frais. "

Il y a un sentiment très réel que Nord est plus que ce simple lancement de téléphone. On nous a dit que Nord " serait le nom de toute ... la gamme de nouveaux produits. Ce que nous commençons maintenant avec le premier appareil. Et comme nous le faisons habituellement, nous commençons une sorte de petite échelle, commencez maintenant en Inde et lEurope dabord, puis bien sûr, prendre les leçons et voir comment ça se passe. "

Nous tenions à préciser ce que pourraient être ces nouveaux produits, mais - bien sûr - ce nest apparemment pas le moment den discuter les détails exacts.

Le nom lui-même, a répété la société, vient du mot `` Nord en plusieurs langues et apporte un sentiment de concentration sur ce qui compte pour OnePlus. Et comment il veut que ses produits se sentent.

«Cest quelque chose quand nous regardons à lintérieur ou, disons, les jeunes qui arrivent [Gen Z], ont un sentiment intérieur direct assez fort, une sorte de voix ou de direction pour savoir où ils se dirigent dans la vie et nous sentons que nous regarder aussi à lintérieur, chercher la direction - et vous savez - sur une boussole, cest toujours le nord que vous recherchez. "

Donc, ce nom signifie vraiment se concentrer sur une nouvelle direction pour OnePlus.

En regardant les efforts de marketing et le battage médiatique sur les réseaux sociaux construits par des canaux dédiés - en particulier sur Instagram - vous verrez des vidéos qui semblent vraiment transparentes et ouvertes sur les frustrations, la concentration et les efforts derrière ce lancement de téléphone. Vous verrez également des messages faisant allusion à cette attitude axée sur le laser sur le vrai nord: "Si nous ne vivons pas notre vrai moi, nous ne vivons pas vraiment du tout", lit lun des messages, comme un mème qui se sent bien.

OnePlus a doublé le message sur le fait de ne pas avoir de bloatware ou de publicités dans son logiciel, et de ne pas avoir besoin dun selfie embarrassant pour les selfies grand angle.

Nous avons demandé sil y avait un danger avec tout le battage médiatique, que OnePlus Nord finit par décevoir les gens quand il est finalement annoncé. Lampen a dit "cest quelque chose que je me demande aussi, parce quévidemment, il y a cette énorme accumulation sur un seul appareil", avant de plaisanter que "ça doit être une sorte de record du monde sur la méditation des appareils de milieu de gamme".

Même du côté des détaillants, il a déclaré que les magasins se préparaient à cela avec le même genre danticipation que vous obtiendriez dun téléphone phare. Mais une partie de celui-ci tente également de retrouver lexcitation que les fans de technologie avaient lors du lancement du premier téléphone OnePlus. "Si nous pouvons saisir même une partie de ce sentiment dil y a six ans, alors je pense que cest un grand succès."

La question de savoir si lappareil se vend ou non dans les chiffres souhaités par OnePlus reste à déterminer. Il a rencontré un succès sur le marché premium, en particulier en Europe occidentale où Counterpoint Research le place désormais dans le top 3 des marques dappareils premium. Avec le téléphone de milieu de gamme, il pourrait chercher à gagner plus de fans, des clients plus fidèles qui, peut-être, décideront plus tard quils aimeraient opter pour les modèles haut de gamme.

Le temps nous dira si cest une stratégie qui réussira, mais il semble que le moment soit venu pour les milieux de gamme de haute qualité - et OnePlus veut mener la charge.