OnePlus Nord vs OnePlus 8: quelle est la différence selon les rumeurs?

OnePlus annoncera le 21 juillet un smartphone plus abordable sous la forme du OnePlus Nord . Lappareil sassociera à la gamme premium de la société - les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro - mais comment se comparera-t-il?

Voici comment le OnePlus Nord se compare au OnePlus 8 , en fonction de la spéculation.

OnePlus Nord: moins de 500 $ / 500 € / 400 £

OnePlus 8: à partir de 599 £ / 699 $

OnePlus na pas confirmé exactement le prix du OnePlus Nord, mais il a déclaré quil serait inférieur à 500 USD / 500 €, soit environ 400 £ au Royaume-Uni.

Le OnePlus 8, quant à lui, commence à 599 £ / 699 $, ce qui le rend environ 200 £ / 200 $ plus cher que ce qui est attendu pour le OnePlus Nord.

OnePlus Nord: 159,2 x 74 x 8,6 mm, IP53, verre et aluminium

OnePlus 8: 160,2 x 72,9 x 8 mm, IP68, verre et aluminium

Le OnePlus Nord devrait comporter un châssis en aluminium avec un arrière en verre. Il y aura un boîtier de caméra dans le coin supérieur gauche et lécran avant sera plat plutôt que courbé.

La rumeur dit également quelle a un indice IP IP53 et mesure 159,2 x 74 x 8,6 mm. Le curseur dalerte de signature OnePlus est également signalé.

Le OnePlus 8 quant à lui, propose également un châssis en aluminium avec un arrière en verre mais lécran avant est incurvé, offrant une apparence plus premium.

Le boîtier de la caméra se trouve également au centre à larrière et lindice IP est supérieur à ce qui est suggéré pour le Nord à IP68. Il est également légèrement plus grand que le Nord, mais plus étroit et plus mince à 160,2 x 72,9 x 8 mm.

OnePlus Nord: 6,4 pouces, 2400 x 1080, 90Hz

OnePlus 8: 6,55 pouces, 2400 x 1080, 90 Hz

Selon les rumeurs, le OnePlus Nord offrirait un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels. Cela mettrait sa densité de pixels à 411ppi.

Un taux de rafraîchissement de 90 Hz est attendu, car Carl Pei de OnePlus a déclaré sur scène pour le lancement du OnePlus 7T que la société ne lancerait pas un autre téléphone avec un taux de rafraîchissement plus lent que 90 Hz.

Le OnePlus 8 possède un écran AMOLED fluide légèrement plus grand de 6,55 pouces qui offre la même résolution de 2400 x 1080 prévue pour le OnePlus Nord. Cela place la densité de pixels du OnePlus 8 à 401ppi, ce qui est légèrement inférieur à celui du Nord en raison de laugmentation de la taille de lécran - cela ne sera probablement pas perceptible à lœil humain.

Le OnePlus 8 offre également un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ainsi que la prise en charge de HDR10 + .

OnePlus Nord: 32MP avant, Quad arrière (principal, ultra-large, macro et profondeur)

OnePlus 8: 16MP avant, triple arrière (principal, ultra large, macro)

Selon les rumeurs, le OnePlus Nord serait équipé dune caméra quadruple à larrière, composée dun capteur principal, dun capteur ultra-large, dun capteur macro et dun capteur de profondeur.

Une fiche technique divulguée suggère que le capteur principal sera de 48 mégapixels, lultra-large de 8 mégapixels, la macro de 5 mégapixels et le capteur de profondeur de 2 mégapixels. OnePlus a confirmé que le capteur principal offrira OIS.

Le OnePlus 8 possède une triple caméra arrière avec un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra-large de 16 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.

Le OnePlus Nord sera livré avec une double caméra à lavant, tandis que le OnePlus 8 propose une caméra frontale perforée de 16 mégapixels.

OnePlus Nord: SD765G, 8/12 Go de RAM, 128/256 Go, 4000 mAh

OnePlus 8: SD865, 8/12 Go de RAM, 128/256 Go, 4300 mAh

Le OnePlus Nord est confirmé pour avoir le Qualcomm Snapdragon 765G sous son capot, qui offre des capacités 5G . Une fiche technique divulguée suggère quil y aura un choix de 8 ou 12 Go de RAM à bord du Nord, ainsi que 128 Go ou 256 Go de stockage.

Comme aucun capteur dempreintes digitales physique ne peut être vu sur le Nord dans les images divulguées, il est supposé quil offrira un capteur dempreintes digitales intégré . La capacité de la batterie serait de 4000 mAh.

Le OnePlus 8 possède un chipset plus puissant dans le Qualcomm Snapdragon 865 , ainsi que le modem X55, ce qui le rend activé 5G. Comme ce qui est rumeur pour le Nord, le OnePlus 8 a 8 Go et 12 Go de RAM, ainsi que 128 Go ou 256 Go de stockage.

Le OnePlus 8 dispose dun capteur dempreintes digitales à lécran et dune batterie de 4300 mAh.

Sur la base de la spéculation, le OnePlus Nord ne compromettra pas trop en termes de spécifications par rapport au OnePlus 8.

Alors que le design devrait être un peu moins premium et moins résistant à leau, si lon en croit les rumeurs, le Nord offrira un écran légèrement plus petit mais plus net que le OnePlus 8, les mêmes options de RAM et de stockage, une batterie légèrement plus petite, un chipset légèrement moins puissant et une caméra arrière supplémentaire pour ce qui pourrait être 200 £ / 200 $ de moins.

Nous mettrons à jour cette fonctionnalité dès que les détails officiels du OnePlus Nord seront révélés le 21 juillet. Pour linstant, vous pouvez tout lire sur les rumeurs et les confirmations dans notre fonctionnalité OnePlus Nord dédiée .