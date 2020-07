Les coques OnePlus Nord ont fui - quelle est votre préférée?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Grâce à une nouvelle fuite, nous pouvons voir les étuis du OnePlus Nord, le téléphone entrant de milieu de gamme.

Lappareil OnePlus moins cher vise clairement le prix du `` téléphone de milieu de gamme le plus divulgué de tous les temps , même sil a une concurrence 2020 assez féroce sous la forme de lAWOL Google Pixel 4a.

Le téléphone est certainement très attendu et devrait être basé sur le chipset Qualcomm Snapdragon 765G et avoir 8 Go de mémoire et 128 ou 256 Go de stockage.

Nous nous attendons également à ce que le téléphone dispose dun affichage de taux de rafraîchissement rapide. Le téléphone aura également une caméra quadruple comprenant un objectif principal de 48 mégapixels, il devrait donc impressionner pour son prix, selon ce que cela finit bien sûr!

Les images du boîtier sont gracieuseté du prolifique leaker Evan Blass (qui a probablement été envoyé par OnePlus) et montrent différents modèles de boîtier comme vous pouvez le voir ci-dessus. Apparemment, quelques-uns des nouveaux boîtiers ont été conçus par les artistes suédois Camila Engstrom et Finsta tandis quun troisième montre les composants internes du téléphone, y compris la batterie, le plateau SIM et le chipset.

Quoi quil en soit, le OnePlus Nord sera dévoilé le 21 juillet. Découvrez tout ce que nous savons à ce sujet jusquà présent: OnePlus Nord: spécifications, rumeurs, fuites et tout ce que vous devez savoir