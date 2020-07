La configuration de lappareil photo phare de OnePlus Nord comprend un capteur principal 48MP

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le OnePlus Nord se produit, comme cela a été confirmé maintenant, mais à mesure que nous nous rapprochons du lancement, plus de détails sont révélés. Certains de ceux de lentreprise elle-même alors quelle augmente sa machine à sous sur les réseaux sociaux. Dautres proviennent de sources avec des informations privilégiées.

Depuis quil a commencé à diffuser des informations au goutte-à-goutte, OnePlus a mentionné à plusieurs reprises que son premier téléphone OnePlus Nord offrira une expérience de caméra phare. Mais nous ne savions pas exactement ce que cela signifiait.

Des sources, parlant à Android Central, ont déclaré que cela signifie que nous verrons un système de quatre caméras à larrière et quil comportera une caméra principale de 48 mégapixels.

OnePlus a déjà révélé sur ses réseaux sociaux quil comportera également OIS (stabilisation optique de limage), ce qui signifie quil sagira probablement du même appareil photo principal que le OnePlus 8 ou le 8 Pro.

Pour référence, ces deux téléphones ont un capteur principal de 48 mégapixels, mais le Pro a un capteur plus récent et plus grand. Bien quil comporte le capteur du OnePlus 8 dans son appareil photo ultra-large secondaire.

Quelle que soit celle-ci, cela devrait signifier que les caméras prennent de bonnes photos et OIS signifie que cela réduira, espérons-le, tout flou causé par le tremblement de la main et permettra une vidéo fluide.

Quant aux autres appareils photo, le même rapport affirme que lappareil photo principal de 48 mégapixels sera rejoint par un appareil photo ultra-large de 8 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour les informations de profondeur.

Basculez-le vers lavant, et on prétend que nous verrons un système de caméra double face avant composé dun capteur de 32 mégapixels et dun capteur de 8 mégapixels.

Dautres détails que nous connaissons incluent le fait quil a le processeur Snapdragon 765G à lintérieur, le support 5G, un prix inférieur à 500 $ et quil sera lancé le 21 juillet .