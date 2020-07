Confirmé: OnePlus Nord sera lancé le 21 juillet en AR

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

OnePlus a confirmé que les rumeurs sont vraies: le OnePlus Nord sera lancé le 21 juillet et sera visible en ligne et en utilisant AR via une application pour smartphone.

Le lancement aura lieu à 15h00 BST (16h00 CEST), et visible à partir des appareils iOS et Android à laide de lapplication Nord AR dédiée.

Si un lancement OnePlus AR / VR ressemble à quelque chose que vous avez entendu ou vu auparavant, cest parce que OnePlus 2 a été lancé à l aide dune application Google Cardboard VR, et ce dernier événement de lancement nous ramène dans ce milieu.

Lorsque vous lancez lapplication au bon moment, vous verrez des instructions à lécran sur la façon dactiver lexpérience AR. Vous avez juste besoin de vous assurer que vous téléchargez lapplication à temps et que vous disposez dune connexion Internet décente.

Lapplication est disponible sur le Play Store pour Android et sur l App Store pour les utilisateurs diPhone .

OnePlus Nord est en préparation depuis quelques mois maintenant. Initialement, des rumeurs suggéraient que la société travaillait sur un OnePlus 8 Lite ou OnePlus Z, mais récemment, la société a lancé une toute nouvelle gamme de produits appelée Nord.

OnePlus vise à réduire les coûts, à rendre les téléphones aux performances phares disponibles à des prix "plus accessibles".

Il devrait présenter une conception incurvée en verre et en métal similaire à la série OnePlus 8, et même comporter un appareil photo phare, mais être alimenté par un processeur Snapdragon 765, complet avec 5G. Tout cela dans un appareil qui coûtera moins de 500 $.

Nous ne savons pas exactement combien cela va coûter, mais le téléphone a été taquiné et médité par lentreprise quotidiennement au cours de la dernière semaine, et maintenant nous savons exactement quand nous allons découvrir tous les détails importants.

Si vous souhaitez obtenir une invitation AR pour lévénement de lancement OnePlus Nord, vous devez vous rendre sur le compte instagram @ OnePlus.nord , où vous pourrez suivre et découvrir les instructions pour en obtenir un.