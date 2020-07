Le OnePlus Nord sera avec nous le 21 juillet

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous savions que le lancement du OnePlus Nord est assez imminent et maintenant il semble que nous aurons un lancement du nouveau mid-ranger le 21 juillet.

De plus, ce sera un événement numérique (bien sûr) se déroulant en réalité augmentée (AR) selon la dernière rumeur.

Les dernières nouvelles sont venues via le bélier Ishan Agarwal et, bien quil ait maintenant supprimé le tweet (pour des raisons inconnues), il semble légitime car il comprenait des images comme celle ci-dessus, conservées ailleurs . OnePlus a une histoire de collaboration avec divers fuites et influenceurs, il se pourrait donc que les informations aient été tweetées trop tôt.

Les images indiquent que lévénement serait le "premier lancement de smartphone AR au monde". Bien que OnePlus ait accumulé des masses de battage médiatique social pour le téléphone de milieu de gamme, le combiné lui-même devrait être similaire au Reno 4 de la société sœur Oppo, avec quelques améliorations.

Le téléphone de 6,4 pouces devrait fonctionner sur la plate-forme Qualcomm Snapdragon 765G et sera un téléphone 5G avec un écran de 90 Hz. Il devrait atteindre bien moins de 500 $ / 500 £ et pourrait même atteindre 399 £ au Royaume-Uni.

8 Go de mémoire et 128/256 Go doptions de stockage sont également répandus. Nous pensons également quil disposera également dune configuration à quatre caméras.

Une image du téléphone a récemment fuité via Amazon Inde: