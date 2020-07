Le design du OnePlus Nord révélé grâce à lobservation dAmazon

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

OnePlus est allé trop loin pour faire du battage médiatique sur le OnePlus Nord . Il va bientôt lancer un nouveau combiné, revenant au spectre plus abordable et est allé jusquà faire une série de vidéos sur ce nouveau téléphone, si vous êtes intéressé.

Mais ce qui sest vraiment échappé jusquici, cest le détail du design. Nous avons eu des confirmations sur certains matériels, de lourds indices sur le prix - mais nous avons maintenant une image réelle du téléphone, grâce à la page de OnePlus sur Amazon Inde.

Cela révèle que le combiné ressemble beaucoup aux toutes premières images divulguées de ce téléphone.

OnePlus a pris soin de sassurer que le réseau de caméras est obscurci, donc bien que vous puissiez voir quil se positionne à gauche de larrière - plutôt quau centre comme les appareils OnePlus 8 récents - vous ne pouvez pas réellement voir combien dobjectifs il des offres.

Nous avons même essayé dajuster les niveaux de limage pour voir ce qui se cachait dans lombre et il savère que cest un gros tas de rien.

Bien sûr, OnePlus pourrait être à la hauteur de ses vieilles astuces et nous taquiner à nouveau, mais avec des précommandes limitées et un lancement imminent, il semble quil est temps que les jeux sarrêtent et que la révélation du téléphone se produise.

Vous devrez attendre le 10 juillet pour avoir un aperçu correct de ce téléphone, lInde semblant avoir une place au premier rang pour le dévoilement.