Confirmé: OnePlus Nord proposera Snapdragon 765G, "appareil photo phare" et un prix inférieur à 500 $

OnePlus a taquiné son prochain appareil - le premier de sa gamme Nord - au cours de la semaine dernière et maintenant, il est prêt à commencer à confirmer exactement ce que nous pouvons attendre du téléphone lui-même.

Carl Pei, co-fondateur de lentreprise, a révélé quelques-uns des détails clés dans une interview avec TechRadar, où il explique pourquoi le moment est venu pour un autre téléphone de milieu de gamme et combien cela coûtera.

Le OnePlus Nord comportera le processeur Snapdragon 765G de milieu de gamme, comme cela a déjà été dit . Il sagit du dernier chipset Qualcomm de la gamme des processeurs pour smartphones de la série 700 et se trouve sous le vaisseau amiral Snapdragon 865.

Cela veut dire que - bien quil ne soit pas aussi puissant que le 865 - il devrait offrir des performances rapides et presque phares au jour le jour.

Les téléphones que nous avons utilisés avec ce processeur jusquà présent ont bien fonctionné lors des tests, notamment le Realme X50 Pro et le LG Velvet . Avec lapproche légère et fluide de OnePlus envers les logiciels, nous sommes optimistes que ce sera toujours un appareil accrocheur et réactif.

En plus de cette révélation, Pei a déclaré que lun des autres grands objectifs de ce téléphone est lexpérience de la caméra. OnePlus voulait prendre un appareil photo phare et linstaller dans un téléphone beaucoup plus abordable.

Combien plus abordable? Eh bien, OnePlus a commenté sur les réseaux sociaux - et dans cette interview - que le OnePlus Nord coûterait moins de 500 USD. La conversion, cest environ 400 £ ou 450 € au Royaume-Uni et dans la zone euro. Cela correspond au prix de 399 £ que nous avions entendu précédemment.

Quant à ce que signifie un «appareils photo phares» pour OnePlus, nous pensons que cela signifie utiliser les mêmes appareils photo que ceux utilisés dans les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro , mais les placer dans un téléphone moins cher. Nous ne pouvons pas le confirmer, mais cela semble probable.

Avec le prix, lexpérience de la caméra et la vitesse presque phare dans un téléphone 5G de moins de 500 $, le OnePlus Nord se présente comme un appareil très compétitif et qui pourrait ramener certains anciens fans qui ont commencé à acheter des téléphones OnePlus parce quils étaient beaucoup plus abordables quils ne le sont en ce moment.

OnePlus Nord va être officiellement dévoilé très bientôt, avec une prévente limitée de 100 unités déjà disponible.