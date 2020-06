OnePlus reprend ses anciennes tactiques - limitant les précommandes pour le OnePlus Nord

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

OnePlus a révélé via son profil Instagram dédié à la création de battage publicitaire que son prochain téléphone, appelé OnePlus Nord , sera disponible en précommande à 9 h 00 BST le 1er juillet.

Dans un article Stories publié aujourdhui à 9 heures, il a révélé quil ne reste que 24 heures pour quil soit "ouvert aux affaires - pendant au moins quelques secondes", révélant que 100 unités du prochain téléphone seront disponibles à la commande.

De toute évidence, son compte de gestion sociale fait ce quil fait le mieux: créer un battage médiatique. Et nous ne leur en voulons pas du tout, pas du tout. Créer de lenthousiasme autour dun lancement téléphonique est quelque chose de difficile à faire, et OnePlus - en devenant un grand acteur avec plusieurs opérateurs et partenaires de vente au détail - a perdu un peu de ce qui le rendait passionnant et amusant au début.

Quand il a lancé son téléphone dorigine - le OnePlus One - il a suscité lenthousiasme en ayant un système dachat basé sur les billets. Vous ne pouviez pas acheter le téléphone à moins davoir un ticket partagé avec vous par un autre acheteur. Cétait un peu comme une tombola de baskets limitée, sauf que ce qui était proposé nétait pas ridiculement trop cher.

Ça a marché aussi. Lorsque vous avez acheté lun de ces billets, vous avez senti que vous achetiez quelque chose dunique et de rare, qui était aussi un smartphone ultra abordable et rare.

Du côté de OnePlus, cétait également un moyen assez intelligent de gérer son inventaire et sa capacité de fabrication. Il ne pouvait tout simplement pas construire suffisamment de téléphones pour envoyer un million dappareils dans les semaines suivant son lancement.

Avec le OnePlus Nord, lentreprise se trouve complètement dans une position différente. Cest une entreprise beaucoup plus grande, ses téléphones ne sont plus abordables et elle a la capacité de fabrication pour effectuer des lancements de vente au détail internationaux dans plusieurs pays.

Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que cet effort pour créer de lexcitation est une tentative de recréer ce sentiment dacheter quelque chose de rare et limité, comme le téléphone dorigine, sauf que cette fois, nous savons que le fabricant de téléphones a la capacité de lancer plus de 100 téléphones.

En fait, il est probable que vous serez en mesure de mettre la main sur ces appareils comme vous pouvez tout autre téléphones OnePlus actuels, et si vous ne pouvez pas, il est un cas dun fabricant limitant l offre pour un téléphone qui est probablement va être un téléphone de milieu de gamme . Pour créer un battage médiatique pour un téléphone qui, selon les spécifications, est essentiellement un Oppo Reno 4 ou Realme X50 Pro avec un nom différent.

Dun autre côté, contrairement à ses sociétés sœurs Oppo et Realme, il na pas de dizaines de téléphones différents lancés chaque année. Il y a beaucoup plus déquitation sur chacun de ces lancements de téléphones, et il faut donc les battre.

Cest une façon de susciter lenthousiasme pour sa base de fans, dune manière quil na pas fait depuis un moment. Offrir une série rare de 100 appareils avant le lancement fera en sorte que ceux qui obtiennent ces téléphones se sentent spéciaux, surtout sils ont une unité numérotée 1/100. Cest cette sensation de billet dor Willy Wonka.

Il y a cependant un risque que ce soit trop hypersensible sur un téléphone qui nest pas aussi puissant ou impressionnant que la série OnePlus 8. Et cela peut ne pas aller si bien si quelquun le commande, ne sachant pas exactement ce quil achète et se retrouvant avec un téléphone de milieu de gamme.

Compte tenu de la croissance de lentreprise ces dernières années, il semble un peu idiot doffrir une prévente limitée dun appareil. Cest une tactique qui était plus facile à pardonner quand lentreprise était jeune. Maintenant, cela ressemble à un battage médiatique pour le bien du battage médiatique.