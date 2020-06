Xiaomi Mi 10 Pro vs OnePlus 8 Pro: Quel est le meilleur?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Avec Huawei un peu à lécart en 2020, la principale concurrence de Samsung dans le monde des téléphones Android doit venir dailleurs. Deux des meilleurs fleurons de lannée prennent la forme du Mi 10 Pro de Xiaomi et du OnePlus 8 Pro . Les deux présentent des similitudes frappantes, mais chacun a ses caractéristiques uniques.

Cela soulève la question: quel téléphone est le meilleur? Les deux offrant des caractéristiques et un design similaires, y a-t-il un avantage pour les deux? Découvrez ci-dessous.

Xiaomi: 162,5 x 74,8 x 9 mm

OnePlus: 165,3 x 74,4 x 8,5 mm

Xiaomi: 208g

OnePlus: 199g

Xiaomi: blanc alpin et gris solstace

OnePlus: vert glacial, bleu outremer, noir onyx

En regardant les deux téléphones côte à côte, vous remarquerez quil y a très peu de différence en termes de matériaux et de style. Au moins, lorsque vous ignorez la conception du boîtier de la caméra à larrière.

Les deux téléphones sont dotés de verre incurvé à lavant et à larrière, mais même si vous regardez le rayon et linclinaison de ces courbes, ils semblent tous deux exactement les mêmes. Même les bords métalliques comportent les mêmes rampes jusquaux coins. Les deux sont également disponibles avec cette même finition glorieuse en verre mat givré à larrière, bien que ce soient des couleurs différentes. Les écrans à lavant ont tous deux cette caméra perforée dans le coin supérieur.

En termes de taille, il y a une différence. Le téléphone de Xiaomi est légèrement plus court et très légèrement plus large et plus épais, en plus, il pèse un peu plus. Cela dit, il y a très peu dedans. Ils se sentent similaires dans la main, et les deux sont des appareils assez gros.

OnePlus a une résistance à leau et à la poussière IP68, ce qui signifie quil peut survivre à une immersion dans leau pendant environ 30 minutes, à condition que leau soit relativement peu profonde. Xiaomi na pas dindice IP.

Les deux sont disponibles en quelques couleurs différentes. Xiaomi a un modèle blanc et une couleur marine, tandis que les deux options principales de OnePlus sont le noir onyx brillant et le vert glacial givré. Sur certains marchés, OnePlus a même une finition dégradée de couleur arc-en-ciel et le bleu ultramarine vif.

Bien quil existe différentes configurations de boutons et de ports, il ny a pas beaucoup de séparation entre les deux téléphones ici. Les deux ressemblent et se sentent comme des téléphones phares appropriés.

Xiaomi: panneau Super AMOLED FullHD + de 6,67 pouces

OnePlus: panneau fluide AMOLED QHD + de 6,78 pouces

Xiaomi: taux de rafraîchissement de 90 Hz

OnePlus: taux de rafraîchissement de 120 Hz

Il y a un gagnant ici en matière de performances daffichage, et cest OnePlus. Cependant, même cette fonctionnalité nest pas tellement meilleure que son concurrent que vous ne devriez pas considérer le Xiaomi. Les deux panneaux ont fière allure.

Regarder Netflix ou toute autre vidéo offre de superbes couleurs, luminosité et plage dynamique. Là où vous remarquez la différence, cest en regardant les petits détails comme le texte ou les bords arrondis de petites icônes à lécran. Lécran de OnePlus est nettement plus net que celui de Xiaomi, et avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz, il est également capable de produire plus dimages par seconde.

Ce deuxième facteur nest pas aussi clair à voir. La différence entre le panneau 90Hz de Xiaomi et le 120Hz de OnePlus nest pas facilement visible à lœil nu. De plus, il y a très peu de contenu disponible qui est même produit pour maximiser ces taux de rafraîchissement.

Les deux téléphones utilisent la technologie AMOLED, ce qui signifie que vous obtenez des couleurs vives et vives et des noirs dencre très sombres. De même, les deux fabricants offrent des options détalonnage dans les paramètres afin que vous puissiez les rendre plus naturels ou ajuster la température de couleur en fonction de vos préférences. À distance, il est difficile de distinguer les deux, mais celui de OnePlus est le meilleur ici.

Xiaomi: Snapdragon 865, 8 Go / 12 Go de RAM

OnePlus: Snapdragon 865, 8 Go / 12 Go de RAM

Xiaomi: stockage UFS 3.0 de 256 Go ou 512 Go

OnePlus: 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.0

Xiaomi: batterie 4500mAh + 50W filaire / 30W sans fil

OnePlus: batterie 4510 mAh + charge filaire / sans fil 30 W

Comme les écrans, vous obtiendrez des performances globales très similaires des deux téléphones. Les deux appareils utilisent le même processeur Snapdragon et sont même livrés avec la même quantité de RAM. Vous pouvez avoir 8 Go ou 12 Go sur lun ou lautre des téléphones, mais Xiaomi est plus généreux avec une capacité de stockage. Il offre le double du stockage et les deux utilisent un stockage flash UFS 3.0 ultra rapide.

Lors du chargement dapplications ou de jeux, les deux téléphones sont rapides et réactifs. Même en comparant les deux lors du défilement des menus du téléphone ou de la commutation entre les couches de linterface, les deux appareils sont également accrocheurs. Il est clair alors quen ce qui concerne la vitesse au jour le jour, vous pouvez choisir lun de ces deux téléphones et être très heureux.

Cest une histoire similaire avec la durée de vie de la batterie. Il ny a que 10mAh de différence entre les deux batteries. Nous avons constaté quen utilisation quotidienne, nous arrivions à la fin dune journée standard avec environ 30 à 40 pour cent restant sur les deux téléphones.

Les vitesses de charge sont cependant assez différentes. Le téléphone de Xiaomi peut charger à des vitesses de 50 W en utilisant sa propre technologie propriétaire de charge rapide, tandis que OnePlus utilise une technologie de charge Warp de 30 W. Cette différence est très perceptible lorsque lon compare les 20 à 30 premières minutes de charge dune batterie complètement vide. Les deux sont dotés dune charge sans fil et offrent tous deux leurs propres vitesses de charge sans fil de 30 W. Ils sont donc les mêmes à cet égard.

Xiaomi: appareil photo principal 108MP f / 1.7 (pixels à 25MP) Téléobjectif 12MP f / 2.0 avec zoom optique 2x Téléphoto 8MP f / 2.0 avec zoom optique 3,7x / hybride 5x 20MP f / 2.2 utrawide

OnePlus: appareil photo principal 48MP f / 1.8 (pixels à 12MP) Téléobjectif 8MP f / 2.4 Zoom optique 3x Appareil photo ultra large 48MP f / 2.2 (plus mode macro) Filtre couleur 5MP f / 2.4



Nous sommes en 2020 et cela signifie que ces deux téléphones phares ont plusieurs caméras à larrière, mais la composition est différente. Xiaomi a deux caméras zoom téléobjectif aux côtés de ses objectifs primaires et ultra-larges. OnePlus a opté pour une caméra à filtre couleur inhabituelle qui prend des photos intrigantes, en particulier de matériaux transparents IR , mais nest généralement quun gadget.

Les résultats des caméras OnePlus sont un peu moins vifs et colorés que ceux de Xiaomi. En fait, nous aimons vraiment les résultats HDR du Mi 10 Pro, en particulier de lappareil photo ultra-large. Ajoutez cela au fait quil peut zoomer plus loin sans perdre beaucoup de détails avec son zoom optique 3,7x et vous avez un système de caméra qui est un peu mieux que les 8 Pro, à notre avis.

Quel que soit votre choix, vous obtiendrez des résultats excellents, et si vous voulez un aspect plus naturel dans vos photos, OnePlus pourrait être le meilleur pour vous ici.

Xiaomi: MIUI basé sur Android 10

OnePlus: Oxygen OS basé sur Android 10

Les deux téléphones peuvent avoir un logiciel intégré à Android 10, mais les deux interfaces et approches du logiciel ne pourraient pas faire beaucoup plus de différence. Le lanceur de Xiaomi ressemble plus à liPhone, avec sa mer infinie dicônes dapplication sur les écrans daccueil. Il ny a pas de tiroir dapplication et aucun moyen den activer un (du moins pas dans la version du logiciel que nous avons testée).

De même, Xiaomi a ajouté un certain nombre dapplications et de bloatware en double, pour que le logiciel se sente comme minimal et léger. OnePlus a une approche différente. Oxygen OS est ainsi appelé en raison de sa conception légère et rapide.

Au niveau de la surface, Oxygen OS ressemble beaucoup à Android pur et pur, et agit comme ça, sauf que OnePlus a également un certain nombre de façons de personnaliser son apparence. Vous pouvez changer le thème pour modifier les couleurs daccentuation, les formes dicônes, les styles dicônes de paramètres rapides et plus encore. Un grand nombre de ses applications standard sont celles de Google, mais il en utilise également quelques-unes.

En comparant les téléphones dans leur intégralité, nous pensons que le OnePlus est le meilleur achat pour la plupart des gens. Nous préférons lapproche plus propre et plus légère du logiciel, et laffichage est meilleur que celui de Xiaomi. De plus, cest un téléphone beaucoup plus facile à obtenir sur la plupart des marchés. Xiaomi a sans doute de meilleurs appareils photo, avec des couleurs plus vives et des modes de prise de vue polyvalents, et se charge plus rapidement.

OnePlus possède cependant lun des meilleurs écrans du marché et publie rapidement des mises à jour logicielles tout au long de la durée de vie de ses téléphones. De plus, il est disponible auprès de plusieurs opérateurs différents et détaillants de téléphones. Xiaomi na pas encore trop de partenaires dans de nombreux pays en Europe ou aux États-Unis.