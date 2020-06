Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Alors que lattention du monde de la technologie pointait directement sur Apple lundi, OnePlus était occupé à taquiner son propre mouvement suivant, et compte tenu du contenu des tweets, il semble que ce soit plus quun simple lancement de téléphone.

MISE À JOUR: Après les teasers cryptiques ci-dessous, OnePlus a officiellement annoncé quil lancera bientôt une nouvelle série de smartphones sur le marché et a même lancé un nouveau profil Instagram dédié à la nouvelle série.

Dans lannonce, Pete Lau réitère quelque chose quil a déclaré auparavant: OnePlus recommence à fabriquer des téléphones plus abordables, déclarant que la société sait que "les gens veulent un smartphone vraiment solide qui répond à leurs besoins quotidiens ..." et un "prix plus accessible". .

Ces nouveaux téléphones seront lancés en Europe et en Inde pour commencer, et la nouvelle gamme de produits ne sera apparemment disponible quen nombre limité pour commencer.

Comme lors du premier lancement de OnePlus, cette nouvelle série commence petit et grandit à mesure que sa popularité augmente.

Le lancement de cette série a commencé avec un tweet du co-fondateur Pete Lau, qui a tweeté limage du logo de OnePlus avec une couleur bleu cool, plutôt que le rouge habituel sur blanc, ou rouge et noir.

Qui est prêt pour quelque chose de nouveau de @oneplus ? #NewBeginnings pic.twitter.com/EOCiJZVrTU - Pete Lau (@PeteLau) 22 juin 2020

Avec la légende "qui est prêt pour quelque chose de nouveau de OnePlus?" et le hashtag #NewBeginnings, il est clair que quelque chose de plus quun simple nouveau téléphone arrive.

Pete Lau lui-même a déclaré lors dune récente interview que la société envisageait de fabriquer à nouveau des téléphones plus abordables dans un proche avenir, et que OnePlus allait commencer à devenir davantage un écosystème dappareils.

Ce ne sont plus seulement des smartphones, ce sont toutes sortes de produits de maison intelligente qui sinterconnectent et se parlent de manière transparente. Cette décision a sans doute commencé avec le lancement dune télévision intelligente en 2019 .

Récemment, la société a également déposé une marque pour «Nord by OnePlus» pour des produits entrant dans de nombreuses catégories, notamment les smartphones, les téléviseurs et les produits pour la maison intelligente.

En fait, selon la rumeur, le premier produit à être lancé sous la bannière `` Nord serait le OnePlus 8 Lite ou OnePlus Z à longue rumeur . Les rumeurs suggèrent quil pourrait finir par être le téléphone `` Nord by OnePlus , ce qui est un peu inhabituel. nom, mais il serait logique que le premier appareil Nord de la société perturbatrice de smartphones soit un autre smartphone.

Le nom a quelque chose dune ambiance scandinave, cest là que nous pensons que la photo teaser sournoise ci-dessous (depuis supprimée) sintègre. Il semble montrer une nouvelle équipe, dont beaucoup portent le même tee-shirt dun certain suédois célèbre producteur de musique de danse.

Cette orientation scandinave cadre également avec le fait que la société a récemment transféré la majorité de ses opérations dans lUE à Helsinki, après quelques années de sétablir à Londres.

En ajoutant toutes ces pièces probablement connectées ensemble, et vous voyez ce qui semble être un mouvement pour capturer plus de consommateurs en Scandinavie.

Ce que cela signifie exactement en termes de produits et de marque reste à voir. OnePlus na pas publié de nouvelles officielles à ce sujet, et cest comme la société de taquiner avant que quoi que ce soit soit dévoilé officiellement.