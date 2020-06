La prochaine charge Warp de OnePlus pourrait être deux fois plus rapide

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le logiciel Android 11 bêta de OnePlus a révélé quelques extraits dinformations sur ce que nous pouvons attendre de certains des téléphones de la prochaine génération. Plus précisément: Charge Warp 65W.

Après avoir publié la version bêta d Android 11 à ses utilisateurs OnePlus 8 il y a peu de temps, les développeurs de XDA nont pas mis beaucoup de temps à découvrir certaines des mentions cachées dans ses chaînes de code.

Une charge rapide de 65 W verrait OnePlus plus du double de ses vitesses de charge filaire, par rapport aux vitesses de charge de 30 W quil utilise actuellement sur les OnePlus 8 et 8 Pro.

Pendant deux bonnes années, la technologie de charge rapide de OnePlus - maintenant appelée Warp Charge - a fait un bond en avant par rapport à la concurrence sur les marchés occidentaux.

Après lémergence et le lancement mondial dOppo - ainsi que dautres fabricants de téléphones augmentant la mise - il ne détient plus la couronne des téléphones à chargement le plus rapide.

Le Super VOOC 2.0 dOppo, par exemple, utilise une combinaison dune puissance de 65 W et dune conception de batterie à deux cellules pour recharger ses smartphones en des temps incroyablement rapides. 0-100 en 30-35 minutes est parmi les plus rapides.

La bonne nouvelle est bien sûr quOppo et OnePlus font partie de la même famille de fabricants et - souvent - la technologie introduite par Oppo fait son chemin vers OnePlus. Realme - une autre marque de la famille Oppo - utilise déjà cette technologie et lappelle la charge SuperDart.

Cela semble être le cas ici avec OnePlus développant sa propre variante Warp Charge 65 W à charge rapide.

Si nous devions faire une supposition éclairée, nous suggérerions quen raison du calendrier, cette technologie de charge sera probablement introduite dans la série de téléphones 8T plus tard dans lannée.

Avec la référence apparaissant dans Android 11 , qui sera probablement le système dexploitation utilisé sur les modèles OnePlus 8T, il semblerait que ce soit le délai de lancement le plus plausible.