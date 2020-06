Aperçu de développement Android 11 disponible pour OnePlus 8 et 8 Pro, voici comment lobtenir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Comme avec les deux précédentes versions dAndroid, OnePlus est lun des premiers à sortir son propre programme bêta pour Android 11. Il a annoncé que toute personne utilisant un OnePlus 8 ou 8 Pro peut désormais télécharger et installer son premier aperçu développeur pour le dernier logiciel.

Ce qui vaut la peine de noter ici, cest que OnePlus lappelle un aperçu développeur pour une raison: il nest pas recommandé à quiconque de linstaller sur son téléphone, car il existe des risques et certains éléments ne fonctionnent pas correctement.

Jusquà présent, les problèmes connus incluent le déverrouillage du visage, lAssistant Google et les appels vidéo ne fonctionnent tout simplement pas. De même, certains éléments de linterface utilisateur manquent de polissage, et toutes vos données seront effacées lorsque vous allez installer / flasher le logiciel.

OnePlus lui-même ne vous conseille pas dinstaller ce logiciel à moins que vous ne soyez un développeur ou un «utilisateur avancé» et que vous sachiez exactement dans quoi vous vous embarquez. Si vous navez pas dexpérience dans le flashage ou linstallation de ROM personnalisées, ou ne faites aucun développement logiciel, cela vaut probablement la peine de sauter celui-ci pour linstant.

Il convient également de noter que si vous êtes aux États-Unis et que vous disposez dun appareil de transport de T-Mobile ou Verizon, ce logiciel nest pas compatible avec votre téléphone.

La bonne nouvelle ici est que linstallation du logiciel est relativement simple, rendez -vous simplement sur la page OnePlus pour trouver le package zip approprié pour votre téléphone. Assurez-vous que le niveau de votre batterie est supérieur à 30%, puis suivez les étapes ci-dessous:

Téléchargez le package sur votre PC / Mac Connectez votre téléphone à votre ordinateur à laide dun câble Transférez / copiez ce package zip dans la mémoire de votre téléphone Accédez à Paramètres> Système> Mises à jour système Cliquez sur licône en haut à droite> appuyez sur «Mise à niveau locale» Sélectionnez le package dinstallation correct, puis appuyez sur «Mettre à niveau» Une fois terminé, cliquez sur «Redémarrer»

La bonne nouvelle est que si vous ne souhaitez pas conserver ce logiciel, car il est trop compliqué, vous pouvez revenir à une version officielle en utilisant la même méthode.

OnePlus a des liens vers Oxygen OS basé sur Android 10 sur la même page. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger ce package de la même manière et de linstaller manuellement en suivant les mêmes étapes que ci-dessus, en vous assurant simplement de choisir le package Android 10, et non celui d Android 11 en ce qui le concerne.

Comme nous lavons déjà dit, si votre OnePlus est votre seul téléphone et que vous lutilisez pour tout, nous vous déconseillons de le faire. Cela empêchera certaines fonctionnalités clés de fonctionner, et il y a un risque de brique entièrement votre téléphone.