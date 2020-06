Le OnePlus Z sera-t-il vraiment appelé «OnePlus Nord»?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Craquez celui-ci comme une petite rumeur, mais la suggestion actuelle dun leaker OnePlus relativement prolifique sur Twitter est que le prochain téléphone OnePlus , plus abordable, comportera un nouveau nom de marque.

Plutôt que de sappeler OnePlus 8 Lite, ou même OnePlus Z (comme nous lavions entendu précédemment), il est suggéré quil sappelle OnePlus Nord, ou - à tout le moins - soit lancé dans le cadre dun nouveau Nord par la marque OnePlus.

En réponse à un article de Phone Arena, @MaxJmb semble confirmer cette dénomination, après avoir taquiné le fait que le nom «OnePlus Z» ne se produit pas.

Bien que nous ne soyons pas trop sûrs de lattrait dappeler un téléphone le `` OnePlus Nord - en fait, nous pensons que cest un nom terrible - il nest pas différent des entreprises de créer en elles-mêmes des familles de marques pour vendre des appareils plus abordables et attrayants.

Plus tôt dans cette histoire, OnePlus a demandé une marque aux États-Unis pour `` Nord by OnePlus , et il couvre toute une gamme de produits: écouteurs, liseuses, téléviseurs intelligents, tablettes et - oui - smartphones.

Il est possible que ce soit pour OnePlus ce que Redmi et Realme sont / étaient pour Xiaomi et Oppo. Une partie de la marque, mais lancée comme une nouvelle marque de style de vie pour un marché plus jeune.

Selon les rumeurs, OnePlus lancerait son smartphone plus abordable en juillet, et le co-fondateur de la société, Pete Lau, a déjà confirmé que le fabricant allait proposer des appareils plus abordables dans toute une gamme de catégories de produits.

Dans une interview, il a déclaré quil voyait OnePlus comme un vaste écosystème. Avec la marque `` Nord by OnePlus conçue pour couvrir toute une gamme délectronique grand public, il se pourrait que ce soit lécosystème dont il parle.

Cela soulève peut-être des problèmes potentiels, car il existe deux marques bien connues dans leurs domaines avec le nom «Nord»: les claviers / synthétiseurs Nord et NordVPN.

Si tout va bien - si le nom est utilisé - le fait quil sapplique à des types de produits très différents contribuera à créer de la confusion chez les consommateurs.