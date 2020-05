OnePlus: Nous reviendrons sur la fabrication de téléphones plus abordables

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

OnePlus a indiqué dans une interview quil souhaitait - et allait - recommencer à fabriquer des appareils plus abordables, et même si cela inclut les smartphones, cela concerne également une plus large gamme de produits intelligents connectés.

Le moment de linterview suggère que OnePlus prépare un téléphone pour le lancement dans un proche avenir, et larticle original mentionne un dévoilement destiné principalement au marché indien.

Il se pourrait bien que OnePlus lance son OnePlus 8 Lite ou OnePlus Z selon les rumeurs dans les semaines et les mois à venir, comme cela avait été prédit à lapproche du lancement des 8 et 8 Pro .

Pete Lau, co-fondateur de lentreprise, a rencontré Fast Company et a déclaré au cours de cette session que son objectif était de vendre plus de téléphones à des prix plus bas et de les faire fonctionner dans un écosystème dappareils plus large.

Cela ne signifie pas que OnePlus va soudainement détourner le regard quand il sagit de performances et de qualité de lappareil.

Cela restera un objectif, mais Lau semble reconnaître quelque chose que beaucoup dentre nous ont pensé; en ce que OnePlus sest éloigné de ce qui rendait ses premiers appareils si attrayants et a aliéné beaucoup de premiers fans dans le processus.

Ces fans qui pourraient maintenant regarder des appareils comme Redmi et Realme et penser quils peuvent obtenir des spécifications phares pour moins que même OnePlus.

"Ce que nous voyons, cest quavec les produits actuels, il y a toujours une demande dune grande base de consommateurs pour un prix plus approprié ...", a déclaré Lau, et ce nest pas une surprise.

Lorsque OnePlus a lancé son tout premier téléphone, le produit a été créé pour être puissant mais très abordable, contrebalançant les grands smartphones phares.

Le OnePlus One présente la puissance de traitement dun véritable produit phare, avec beaucoup de RAM et de stockage, une batterie impressionnante et un grand écran, le tout dans un package qui coûte environ la moitié de ce que vous paieriez pour quelque chose dApple ou de Samsung.

Cela la aidé à attirer un grand groupe dacheteurs avertis qui navaient peut-être pas le budget - ou tout simplement ne voulaient pas dépenser largent - requis pour obtenir une marque plus établie.

Avance rapide de six ans, nous voici maintenant à la 8e grande série de lancements OnePlus et aucun téléphone abordable nest en vue.

Les derniers téléphones peuvent toujours être moins chers que les files dattente «Pro» dApple et de Samsung, mais il est difficile dappeler un téléphone à 600 ou 800 £ «abordable».

Nous ne savons pas exactement à quoi ressemble lécosystème dappareils abordables entourant les téléphones, mais la société nous en a donné un aperçu avec le lancement du OnePlus TV , et cela ne semble être que le début pour une entreprise qui voit son avenir étant bien plus que de simples smartphones.