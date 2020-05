OnePlus pour désactiver la caméra à filtre couleur «X-Ray» dans la mise à jour logicielle

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La caméra à filtre couleur du OnePlus 8 Pro - plus récemment désignée par certains comme une caméra `` X-Ray - va être désactivée dans une mise à jour logicielle prévue la semaine prochaine.

Il semble que les nouvelles ont pris de lampleur que cet appareil photo pouvait voir à travers certains matériaux , y compris les vêtements fins, OnePlus a choisi de protéger la confidentialité et la sécurité des utilisateurs en éteignant lappareil photo.

Le fabricant a annoncé son déménagement sur Weibo, dans un article où il dit quil "désactivera temporairement la fonction de filtre" jusquà ce quil puisse trouver une solution qui conserve les couleurs inhabituelles du paysage dystopique, mais lempêche de voir à travers les objets.

À lépoque où le OnePlus 8 Pro a été initialement annoncé, les questions et la confusion étaient centrées sur la fonction de cet appareil photo en particulier, et plus précisément sur son fonctionnement.

Cest la quatrième caméra dans un système quadruple, et même dans les documents marketing et lannonce, il ny avait aucune explication, sauf pour dire que cétait pour un peu de plaisir.

Dans notre examen, nous avons suggéré quil serait préférable que ce ne soit pas là du tout. Non seulement la quatrième caméra signifiait que la configuration de la caméra quadruple avait ruiné la symétrie habituelle du OnePlus à larrière, mais elle ne semblait pas offrir de réels avantages.

Les photos résultantes de ce filtre de couleur particulier dans lapplication appareil photo étaient floues et bruyantes, et bien quun peu amusant pour commencer, le gadget disparaît rapidement.

Pour couronner le tout, il semble maintenant que lappareil photo ait causé des problèmes de confidentialité auxquels OnePlus a dû répondre en éteignant lappareil photo dans une mise à jour. Cest beaucoup de problèmes pour un technicien de caméra qui na vraiment pas besoin dêtre là.

Le seul avantage de cela est quil devrait être relativement facile de désactiver. Cela signifie probablement que vous vous débarrasserez du filtre «Photochrom» dans les options de filtre de lappareil photo. À lheure actuelle, cest la seule façon dutiliser le quatrième appareil photo.

Résoudre le problème et déployer un moyen de continuer à utiliser lappareil photo sans soucis de confidentialité peut savérer un peu plus délicat.