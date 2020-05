La caméra à filtre couleur de OnePlus 8 Pro peut voir à travers (certains) plastiques, vérifiez-le!

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le OnePlus 8 Pro est à ce jour lun des meilleurs smartphones de lannée, grâce à une combinaison fantastique dintérieurs puissants, dune grande autonomie de batterie, dun logiciel léger et de lun des meilleurs écrans du marché. Mais une partie de son système de caméras semblait pratiquement inutile lorsque nous lavons examiné au lancement: le filtre couleur ou la caméra photo chromatique.

Cest un capteur basse résolution qui ne semblait faire que des choses assez étranges à colorier, rendant le ciel bleu orange et supprimant beaucoup de couleurs. Lors de lannonce, il na pas semblé clair pourquoi quelquun le trouverait utile.

Lorsque nous avons interrogé lentreprise à ce sujet dans un premier temps, on nous a dit quelle "traite la lumière différemment, pour générer une image surréaliste avec un ton de couleur unique". Mais il savère que la façon de traiter la lumière est en fait très différente.

En fait, avec le bon type de matériau devant lui, il peut voir à travers les surfaces que vos yeux humains ne peuvent pas voir à travers. Plus précisément, il peut voir à travers des matériaux transparents aux infrarouges.

Des images ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux de diverses personnes partageant des photos quelles avaient prises avec la caméra à filtre couleur du OnePlus 8 Pro , ce qui montrait quelles pouvaient voir les composants internes de divers objets. Bien que ce ne soit pas la technologie X-Ray, il a cette allure X-Ray.

Un exemple parfait est l Apple TV Box. Diriger lappareil photo vers elle a révélé quelque chose que nous navions pas réalisé auparavant: lensemble du boîtier extérieur est transparent à infrarouge, et donc lutilisation du paramètre de filtre Photochrom sur le 8 Pro le voit à travers, dans le boîtier interne à lintérieur de la boîte.

Cela confirme donc que la caméra à filtre couleur inhabituelle de OnePlus possède en fait un capteur infrarouge. Et donc, si vous le pointez à la fin de votre télécommande Smart TV, vous verrez également des composants derrière.

Si vous possédez un OnePlus 8 Pro, essayez-le. Découvrez quels articles en plastique présentent une transparence infrarouge inattendue. Vous pourriez être surpris.

Le seul inconvénient - comme nous lavons constaté dans notre critique - est quil naime vraiment pas se concentrer sur des objets de près, et donc si vous pouvez voir à travers les choses avec lappareil photo, ce nest pas la tâche la plus simple au monde mise au point détaillée.

Pour plus de conseils et dastuces, consultez notre vidéo ci-dessous ou rendez-vous dans notre guide écrit plus complet .