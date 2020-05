Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Malgré les rumeurs précédentes suggérant le contraire, la dernière fuite indique que OnePlus pourrait toujours opter pour alimenter son modèle de smartphone plus petit et moins cher avec un processeur Snapdragon.

Un tweet de leaker @MaxJmb suggère que nous verrons le processeur Snapdragon 765 à lintérieur du OnePlus Z (ou OnePlus 8 Lite) , et cela signifie quil ne sera pas aussi puissant que les autres téléphones de la série OnePlus 8 .

Si la rumeur est exacte, ce sera la première fois que OnePlus optera contre lutilisation dun processeur phare de la série 800 dans lun de ses smartphones. Même le OnePlus X , plus petit et plus agile , avait le Snapdragon 801 qui, à lépoque, était le processeur Qualcomm le plus puissant du marché.

Bien quil sagisse dune rupture dans la tradition, les fans de OnePlus seront sans aucun doute ravis que la société ne passe pas à une autre marque de processeurs, comme cela avait été annoncé à lorigine.

Les premières spéculations ont suggéré que OnePlus utiliserait le chipset Dimensity 1000 de MediaTek dans son smartphone à moindre coût.

MediaTek est généralement utilisé dans les téléphones à bas prix, mais cela peut souvent signifier une baisse des performances par rapport à léquivalent de Snapdragon, et cela pourrait avoir été un peu trop loin pour les fidèles membres de la communauté OnePlus.

Avec un processeur Snapdragon 765 à lintérieur, le téléphone devrait toujours être assez rapide pour satisfaire la plupart des clients, bien que cela puisse être un peu difficile à vendre pour ceux qui souhaitent avoir les composants les plus performants dans leurs téléphones.

Ayant manqué le lancement de la série OnePlus 8, il a été suggéré que le OnePlus Z sortira en juillet 2020, bien que cela ne soit pas encore confirmé par la société elle-même.